Deputatul USR Stelian Ion a anunţat că vrea să candideze pentru Primăria Constanţa Deputatul USR Stelian Ion si-a anuntat, luni, intentia de a candida pentru functia de primar al municipiului Constanta, mentionand ca este hotarat sa "smulga" orasul din "ghearele hidrei pesediste care a sufocat si a tinut in loc orasul zeci de ani".



"In acest scop, m-am inscris in campania interna a USR Constanta pentru desemnarea candidatului pentru functia de primar. Sunt mai hotarat ca oricand sa smulg Constanta din ghearele hidrei pesediste care a sufocat si a tinut in loc orasul acesta zeci de ani de-a randul. Avem sansa istorica de a salva acest oras si de a-i reda stralucirea",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

