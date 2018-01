Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Deputatul Ungreanu spune ca a depus plangeri penale atat impotriva lui Emil Boc, primarul Clujului, dar și impotriva lui Florian Bodog, ministrul Sanatații. Emanuel Ungureanu a declarat ca ceea ce profesorul Lucan facea se cunoaștea de aproape 20 de ani, acesta fiind protejat de mediul politic.…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.

- NEWS ALERT Noi acuzații in dosarul medicului Lucan: trafic de organe, luare de mita Noi acuzații in dosarul medicului Lucan. Deputatul Emanuel Ungureanu, care l-a denunțat pe chirurg, a ajuns la DIICOT sa iși extinda plangerea. Mihai Lucan e acuzat de procurorii antimafia ca, vreme de 11 ani, ar fi…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul in cazul medicului Mihai Lucan, a precizat ca a cerut procurorilor sa fie anchetat primarul Emil Boc dar și fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar. Ungureanu a mai spus și ca medicul Lucan “lua mita și din aer”. Emanuel Ungureanu, deputat și denunțator…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, acesta a facut o serie de acuzații foarte dure, la adresa a numeroase personalitați.„Fac un apel la procurorul general al Romaniei sa se uite foarte bine…

- Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisie de Sanatate din Camera Deputaților, cel care l-a reclamat inițial pe chirurgul Mihai Lucan, a ajuns miercuri 3 ianuarie, la sediul DIICOT din București, unde da declarații cu privire la cazul medicului Lucan, anunța TVR.Vezi și: Arsinel, atacat DUR…

- Liliana Minca a comentat acest subiect la Antena 3. "Il felicit pe maestrul Arșinel pentru ce a spus despre medicul Lucan. Bravo, maestre! V-a dat viața și nu doar dumneavoastra, ci și unor sute de copii, de oameni, care au beneficiat de transplantul renal. Il felicit pe acest doctor. Pun…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, il critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunand ca acesta a avut parte de un transplant in mod preferential.Citeste…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, îl critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunând ca acesta a avut parte de un

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, l-a criticat dur pe Alexandru Arsinel, actorul care ii luase apararea lui Lucan.

- DOSARUL LUCAN | Reactie dura la adresa lui Arsinel: Are un tupeu absolut incredibil! Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, il critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunand…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, il critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunand ca acesta a avut parte de un transplant in mod preferential.

- Dosarul Lucan. Emanuel Ungureanu: Procurorul de caz sa nu negocieze cu mafia din sistemul medical Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa ia masuri fata de judecatorul Tribunalului Bucuresti care nu a motivat controlul judiciar.

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Acuzatii grave la adresa renumitului medic Mihai Lucan. Emanuel Ungureanu, cel care timp de 14 ani a facut mai multe plangeri penale impotriva doctorului, vorbeste despre un asa-zis trafic de organe in care ar fi fost implicat chirurgul. Fost colaborator al lui Lucan si actualmente deputat in Parlamentul…

- PA¢nAƒ la scandalul ArAYinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost Ainute sub tAƒcere de autoritAƒAile responsabile. aEzAm fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pA¢nAƒ cA¢nd un procuror din BucureAYti m-a crezutaE, aratAƒ Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Procurorii au descoperit asupra medicului Mihai Lucan un jurnal, in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuie sa faca, pentru a-l proteja, un sistem relational format din procurori, judecatori si angajati SRI. Agenda a fost gasita in seara in care doctorul a fost audiat la sediul DIICOT. Aceasta…

- Dosarul medicului Mihai Lucan a pornit de la sesizarile lui Emanuel Ungureanu, deputat USR și fost colaborator al lui Lucan, care a fost angajat circa un an la Institut ca asistent social clinician.

- Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru…

- Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar intr-un dosar de delapidare, al carui prejudiciu este de peste un milion de euro. Procurorii DIICOT il acuza pe medic de „capusarea" Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal, pe care l-a condus timp de aproape un deceniu, in favoarea clinicii…

- Pe lânga premierele medicale înregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, înfiintat în anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata…

- Rasturnare de situatie in cazul medicului Mihai Lucan, dar si in cel al fiului sau, Valerian Lucan. Decizia judecatorilor e extrem de surprinzatoare. Acestia au decis ca cei doi, dar directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi…

- Doi fosti directori din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj au fost retinuti in dosarul in care medicul clujean Mihai Lucan este cercetat pentru delapidarea Institutului. Este vorba despre Sanda Baciu, fost director economic, si Dan Sampetrean fost manager al Institutului,…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, referindu-se la perchezitiile DIICOT care se desfasoara la Cluj, ca, ''in contextul in care se distruge justitia, practic sunt ultimele zile in care procurorii pot sa-si faca treaba'', reamintind ca a sesizat inca din luna martie Ministerul Sanatatii si…

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, referindu-se la perchezitiile DIICOT care se desfasoara la Cluj-Napoca, ca, ''in contextul in care se distruge justitia, practic sunt ultimele zile in care procurorii pot sa-si faca treaba'', reamintind ca a sesizat inca din luna martie…

- Percheziții DIICOT la medicul urolog Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții in aceasta dimineața, injurul orei 06.15, la mai multe locuinte si o clinica din Cluj-Napoca. NCN TV Cluj-Napoca precizeaza ca descinderile il vizeaza pe celbrul medic urolog Mihai Lucan, care este suspect intr-un…

- Marți, în cadrul Comisiei pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților s-a dezbatut bugetul sanatații. Aratându-și în contiunuare susținerea pentru Clinica de Urologie din Cluj-Napoca, deputatul Emanuel Ungureanu a intrat într-o polemica cu senatorul UDMR Laszlo Attila,…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților, a transmis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatații, Florian Bodog, prin care ii cere sa demita de urgența factorii responsabili pentru organziarea deficitara a examenului…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte in Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor, ii solicita in interpelare ministrului Florian Bodog sa ii comunice cine sunt persoanele responsabile de la nivelul Ministerului Sanatatii pentru organizarea examenului de rezidentiat.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Institutul de Urologie din Cluj, in pragul falimentului, dupa epoca Lucan. Medicii cer sa nu fie desfiintat institutul Conducerea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj impreuna cu deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, au vorbit luni, intr-o…

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, cere intr-o postare pe pagina sa de Facebook demisia ministrului Sanatatii, Florian Bodog. Tomac sustine ca Romania se confrunta cu o criza in contextul in care epidemia de rujeola inca face victime si il acuza pe ministru ca "sta legat de scaun, nefiind capabil sa gestioneze…

- Deputatul UDMR Vass Levente a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca Uniunea va sustine Legea vaccinarii in Camera Deputatilor, care este decizionala in acest caz. "Am participat la toate dezbaterile pe Legea vaccinarii, la Comisia de Sanatate a Senatului. Am fost acolo sa vad…

- Sesizat, ca urmare a anchetei jurnalistice a cotidianului ZIUA de Constanta, cu privire la inchiderea "pe mutesteldquo; si cu grave consecinte a Centrului de Ingrijiri Paliative "Casa Soareluildquo;, deputatul PMP Constanta Robert Nicolae Turcescu a adresat in luna septembrie o interpelare ministrului…

- Decizie șocanta a statului roman. I-a suspendat pensia pe trei ani unei tinere cu scleroza multipla, pentru ca a caștigat 260 de lei din publicarea unei carți. Cazul a fost prezentat pe pagina de Facebook a tinerei, Laura Florescu, și a devenit viral, deputatul USR Tudor Pop anunțand ca va analiza alaturi…

- Deputatii au respins, miercuri, motiunea simpla pe sanatate, prin care opozitia cerea demiterea ministrului Sanatatii, Florian Bodog. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca a votat "din greseala" in favoarea motiunii. 0 0 0 0 0 0 "Vreau sa va spun…

- Opozitia a cerut, marti, demisia ministrului Sanatatii, Florian Bodog, la dezbaterea motiunii simple indreptata de PNL impotriva acestuia, cerandu-i sa dea explicatii pentru acuzatiile de plagiat si sa opreasca “dricul” pe care il conduce, in timp ce UDMR a anuntat ca se va abtine. Liderul…

- Semnatarii motiunii ii solicita premierului Mihai Tudose sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, avand in vedere 'criza vaccinurilor', 'birocratia care sufoca Romania si ia din banii pacientilor', nefinalizarea constructiei de spitale, 'farsa salariilor ca afara'. 'Suntem in a…

- Legea vaccinarii va fi supusa dezbaterii in maximum treizeci de zile, a declarat miercuri seara la Iasi ministrul sanatatii, Florian Bodog. ‘Legea vaccinarii este in momentul de fata in Comisia de sanatate de la Senat, dupa care va merge la Comisia de sanatate de la Camera Deputatilor. Ea isi urmeaza…