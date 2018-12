Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada august - octombrie 2018, in timp ce firmele nu reusesc sa faca angajari, din cauza lipsei de personal, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite BBC. Câştigurile totale, excluzând…

- Organizatorii evenimentelor ce se vor desfașura la Alba Iulia le solicita celor care doresc sa participe la aniversarea Centenarului sa țina cont de capacitatea limitata de stocare in privința parcarilor și sa utilizeze alternativele provizorii propuse. Pentru orientare, turiștii au la dispoziție site-ul…

- Desi, in mod normal, certificatul se poate ridica de la secretariat, cel al lui Ronald, baiatul Oanei Vasiliu, se afla la managerul de caz, Monica Bulea, ca urmare a situatiei speciale din cauza mediatizarii. Initial, aceasta nu a fost de acord cu prezenta unei alte persoane la discutie, motivand ulterior…

- O femeie de 37 de ani și fiul ei, in varsta de 10 ani au fost loviți, in timp ce așteptau tramvaiul intr-o stație din Cluj-Napoca, de o mașina scapata de sub control, condusa de un incepator. Potrivit unor surse din Poliția Cluj, un tanar de 21 de ani a lovit, luni dimineața, o mașina […] The post Doua…

- Patru perchezitii au avut loc marti la un centru de plasament pentru copii cu handicap din Ploiesti si la domiciliile unor persoane banuite de purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului, 15 persoane fiind duse la audieri.

- O jumatate de ora le-a luat politistilor baimareni sa identifice si sa prinda doi tineri, banuiti de comiterea unei talharii. Fapta a fost sesizata sambata seara, in jurul orei 22.45, prin SNUAU 112. Un baimarean a declarat ca in timp ce se afla in fata unui imobil de pe strada Electrolizei, doua persoane…

- Patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce mașina in care erau a lovit un parapet, in localitatea Satulung din județul Maramureș. Circulatia rutiera este oprita pe DN 1 C, pe sensul Dej catre Baia Mare, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera…