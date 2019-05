Deputatul Todor (PSD): Programul Rabla ar trebui extins pentru scutere şi motociclete noi "Cred ca ar fi oportun ca si detinatorii de motociclete sau scutere sa fie sprijiniti prin acest program al Guvernului Romaniei, dandu-li-se posibilitatea sa-si achizitioneze si ei o motocicleta sau un scuter nou. Sunt convins ca foarte multi romani si-ar dori un astfel de program. De altfel, a si fost demarata o strangere de semnaturi in acest sens, de catre un ONG, initiativa care a adunat multi sustinatori si pe care am decis sa o sprijin", a declarat deputatul social democrat. Rabla, la a 15-a editie Rabla, la a 15-a editie "Sper ca acest demers sa fie incununat cu succes, iar de anul viitor, daca nu chiar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

