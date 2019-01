Stiri pe aceeasi tema

- Legea Pensiilor ar fi trebuit sa fie votata astazi, in Camera Deputaților, for decizional, dar votul a fost amanat. Iordache a spus și motivul oficial: raportul Comisiei pentru Munca nu a ajuns la Biroul pemananet.

- Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice ar putea sa intre pentru dezbatere și vot in plenul Camerei Deputaților de miercuri, a precizat pentru MEDIAFAX președintele Comisiei pentru munca, Adrian Solomon.„Daca raportul va fi gata, eu zic ca da (va figura pe ordinea de zi…

- DISCUTII… Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor, condusa de deputatul vasluian Adrian Solomon, a aprobat, in cursul zilei de ieri, Legea Pensiilor, incepand ca de astazi aceasta lege sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor. „Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor a aprobat Legea…

- De exemplu, in județul Vaslui, considerat a fi unul dintre cele mai sarace, din punct de vedere al nivelului de trai, doi parlamentari PSD de Vaslui, deputații Adrian Solomon, președintele Comisiei de Munca din Camera Deputaților, și Irinel Stativa, dar și directorul general al Casei Naționale de…

- Huiduielile de Ziua Nationala au ecou si la doua zile dupa sarbatoare. Intr-un comunicat intitulat "Despre cum iese mitocania la suprafața in zile festive!", liberalul Gigel Stirbu, presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, il taxeaza pe social-democratul Adrian Solomon, presedintele…

- Deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentr Munca din Camera Deputatilor, a fost huiduit sambata la Barlad, unde a susținut un discurs de Centenar. Potrivit unei inregistrari video prezentate de g4media.ro, Somolon a starnit revola celor prezenti cand a spus: "Imi doresc un singur…

- VERSIUNE….Parlamentarul PSD de Vaslui, Adrian Solomon, este creditat ca avand cele mai multe sanse in a prelua fotoliul de ministru al Muncii, in cazul in care ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, pleaca din actuala formula guvernamentala. In acest caz, sustin sursele noastre, Lia Olguta Vasilescu…