- (UPDATE 16:23) Sotia deputatului Sergiu Sirbu a venit cu unele precizari: "Sergiu ma aștepta pe mine. Trebuia sa ne intalnim. Pavel Grigorciuc trecea pe alaturi impreuna cu avocatul lui Platon și striga in portavoce 'tradatorule'. Sergiu i-a zis 'hai sa vorbim in cafenea'. Cand am intrat eu acolo, Sergiu…

- Deputatul democrat, Sergiu Sirbu, a fost atacat fizic, intr-o cafenea din centrul Capitalei, de catre Pavel Grigorciuc, condamnat penal la patru ani cu suspendare. Soția deputatului, Ina Sirbu, care a fost martora acestui atac, a facut cateva declaratii pentru Deschide.md.

- CHIȘINAU, 12 feb – Sputnik. Salvatorii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența le-au adus astazi în Republica Moldova pe cele doua persoane ranite în accidentul rutier produs saptamâna trecuta în regiunea Vinița, Ucraina. Conform datelor…

- Medicii legiști au trimis anchetatorilor raportul in cazul lui Stefan Alexandru Duta, baietelul de un an si zece luni, din Targoviste, care a fost operat pentru "testicul necoborat stang", la Spitalul Sanador din Capitala, pe 20 octombrie 2018, iar cateva ore mai tarziu a murit. Libertatea va prezinta…

- Anul acesta, din bugetul municipal sunt alocati peste o suta de milioane de lei pentru amenajarea curtilor de bloc din Capitala. Cea mai mare parte din bani, 72 de milioane de lei, sunt pentru reparatia a 200 de mii metri patrati de drumuri si trotuare, transmite IPN.

- Acesta este un fenomen mai puțin intalnit in Chișinau, dar este atat de prezent in multe dintre marile capitale europene. Acolo exista o serie intreaga de artiști care iși caștiga existența in felul acesta.