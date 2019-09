Stiri pe aceeasi tema

- Un moment emoționant a fost surprins intr-un cimitir din Satu Mare. Scena s-a petrecut in cimitirul din satul Iegheriște, județul Satu Mare. In cursul zilei de ieri, un localnic in varsta de 86 de ani a fost inmormantat, a notat gazetanord-vest.ro. Cainele acestuia, insa, ce pare a fi un metiș husky,…

- Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria”, din Iași, va fi reabilitat in cadrul unui proiect de peste 120 de milioane de lei. Ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat, miercuri, de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa si reprezentantii constructorilor, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ancheta la o scoala din comuna Santau, judetul Satu Mare, unde o profesoara in varsta de 40 de ani a atacat cu spray lacrimogen doi elevi din clasa pregatitoare. Cadrul didactic sustine ca micutii ar fi agresat-o si de aceea a recurs la un asemenea gest. Profesoara a fost retinuta. Potrivit Presasm.ro,…

- Camera Deputatilor si Senatul incep, luni, a doua sesiune parlamentara ordinara a anului. In prima sedinta a fiecarei Camere se alege noua componenta a Birourilor permanente, adica vicepresedintii, secretarii, chestorii acestor foruri. Alegerea membrilor Biroului permanent se face la propunerea grupurilor…

- La sfarșitul lunii precedente, Consiliul Local Slobozia a aprobat un proiect de hotarare privind «delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public». Decizia vine dupa 4 ani de funcționare in condiții ilegale a sistemului de iluminat public la nivelul municipiului Slobozia. Concesionarea…

- Astazi, 30 iulie 2019, in intervalul orar 09.00-12.00, la nivel național, prin intermediul Sistemului RO-ALERT vor fi transmise mesaje test de avertizare a populației pe toate telefoanele mobile din aria de acoperire a celulelor de telefonie. Telefoanele configurate pentru primirea mesajelor RO-ALERT…

- Pentru 20 de copii din comuna ialomiteana Scanteia, distractia e la ea acasa. O echipa de tineri ambitiosi din Bucuresti a pus la punct un proiect prin care micutilor le sunt oferite gratuit evenimente educative la ei in sat.

- O doctorita din Baia Mare a primit un mesaj cutremurator de la sotul unei motocicliste, victima intr-un accident: „Merg azi acasa, la copii”, a scris Lucian. Sam Rigo, sotia sa, mama a doi baietei, a ajuns in coma la spitalul din Baia Mare, acum 5 zile. Samuela Rigo, Sam cum o cunosc prietenii, o motociclista…