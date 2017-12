Deputatul Remus Borza, COLIND- VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone e protagonistul unor imagini spectaculoase! Fostul primar al Sectorului 4 a fost cu colindul, in ziua de Ignat. Nu a fost singur, ci alaturi de 3 dintre cei mai buni pslați ai ortodoxiei romanești, psalții de la Catedrala Patriarhala. Impreuna cu alți colegi, Gabriel Radașanu,…

- Marcel Toader și-a calcat pe inima și a mers marti la termenul din procesul de divort, sperand sa o vada pe femeia care vrea sa scape de el. Marcel Toader și Maria Constantin nu s-au mai vazut din august, timp in care fostul sportiv a den...

- Cozile din Vama Giurgiu nu sunt din cauza parții romane, ci din cauza bulgarilor, aceasta este concluzia autoritatilor judetene din Giurgiu. Iata ce spune presedintele Consiliului Judetean, Marian Mina, despre acest subiect (abordat intr-o recenta conferinta de presa), pe pagina sa de facebook: “In…

- Consiliul Județean Timiș a organizat degeaba a treia licitație cu strigare pentru inchirierea unor spații din Bastionul Theresia. Nu s-a facut nici de aceasta data vreo atribuire, ceea ce pare, incet-incet, sa dea dreptate vocilor care spune ca, la prețurile propuse, nu se vor gasi prea repede doritori.

- Discutiile privind drumul cu pricina s-au incins dupa ce duminica, la ora 14, niciun utilaj nu se zarea intre Borlova si Telescaun. Un om al zonei, Razvan Ioanițescu, spunea ca a vorbit cu un anume „Dorel Jurchescu de la Comandamentul judetean de iarna care i-a spus ca se va actiona. De la…

- Din datele oficiale, judetul Suceava are 746.000 de locuitori, este al saselea din tara ca populatie si al doilea ca suprafata. Cu toate ca doar 120.000 de suceveni sunt angajati cu forme legale de munca, fermierii nu gasesc forta de munca, oamenii fiind incurajati sa nu munceasca si sa stea acasa,…

- Acuzațiile vin din partea Ancai, o tanara mamica, gravida in 7 luni, care plange de disperare ca abia are cu ce sa-și creasca fiicele. Degeaba a incercat, susține Anca, sa stea de vorba cu mama Mariei sau chiar cu renumita cantareta de muzica populara.

- Sute de angajati ai Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura din toata tara au protestat astazi in fata Guvernului. Oamenii sunt revoltati pentru ca, spun ei, de la 1 ianuarie le vor fi taiate salariile si vor fi platiti diferit fata de cei din structura centrala. Se tem ca lefurile lor vor…

- "Apropo de niste manifestatii din fata Guvernului, informatie publica, cat are unul dintre domnii din piata: 12.498 de lei salariu lunar, un director de la APIA din teritoriu. Vi se pare putin? Noua ni se pare ca e mult pentru un director dintr-un judet. Ia cat un ministru”, a afirmat premierul.Cateva…

- Ponta, atac la Guvern: “Haosul Fiscal Bugetar” bate la ușa, de la 1 Ianuarie, Dumnezeu cu mila! Iar noi ne uitam la razboiul “Dragnea – Kovesi”, a scris fostul premier, pe Facebook. Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA,…

- In Romania sunt sate intregi unde oamenii nu muncesc. Sunt platiti de stat sa stea degeaba. Sunt asa numitii asistati social. Sunt aproape 250.000 de romani, cat intreaga populatie a unui judet de marimea Mehedintiului sau Ialomitei. Situatia pare fara iesire de ani de zile.

- Aproape o suta de persoane, printre care nume cunoscute ale teatrului si muzicii romanesti, au venit in fata Teatrului de Revista „Constantin Tanase“ pentru a-i aduce un ultim omagiu Stelei Popescu. Cei care i-au fost mai apropiati au fost imediat lasati inautru pentru a lasa o floare.

- O emisiune tv aprinde fitilul unei adevarate bombe sociale! Ediția din 12 noiembrie a reality-show-ului "Schimb de mame" ne introduce, in premiera, in atmosfera unei familii de asistați social din Romania. Cum traiesc niște oameni care nu au loc de munca și sunt ajutați cu bani…

- Fragmentarea platformei Android continua sa fie o problema majora pentru giganți precum Samsung sau Huawei, dar OnePlus tocmai face actualizarea la Oreo. Cel mai important argument pentru care ar fi bine sa nu-ți iei un smartphone cu Android ține de inabilitatea creatorilor de mobile de a-ți servi actualizari…

- Cursul euro-dolar se mișca in mod frecvent cu 1% intr-o singura zi, dar comentariile referitoare la cursul leu-euro te fac sa te sperii, susține guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu."Atenție la mișcarile cursului de schimb. Am scapat de euroizare, in mare masura,…

- DEFINITIV…Degeaba a incercat Irina Petriman sa induplece instanta Curtii de Apel Iasi pentru a scapa cu o pedeapsa mai blanda. Judecatorii ieseni au respins, ca nefondate, contestatiile si au obligat-o la plata a 200 de lei, cheltuieli judiciare. Femeia de 34 de ani din Barlad a fost condamnata, in…

- Mircea Sandu, fost președinte FRF, continua seria de atacuri la adresa lui Razvan Burleanu, actualul șef al Federației Romane. "S-au pierdut atatea luni degeaba. Daca dupa EURO 2016 ar fi fost contactat un antrenor roman, cred ca altul era rezultatul calificarilor. Am incredere in Contra si sunt sigur…

- Fostul presedinte al Romaniei Emil Constantinescu a declarat duminica ca, daca in tara noastra nu va fi spus adevarul despre fostul regim comunist, „degeaba putem sa avem crestere economica, degeaba vorbim despre statul de drept, pentru ca nu vom crea decat noi abuzuri, noi presiuni, noi Securitati”.

- Doi elevi din clasa a saptea de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti au fost tunsi la scoala, in sala de clasa, de profesoara de matematica. Incidentul a fost relatat, pe o retea de socializare, de deputatul USR, Dan Radulescu, acesta precizand ca a fost sunat de tatal unui elev…

- Polițiștii locali au desfașurat pe raza municipiului Ploiești, in perioada 6 – 9 noiembrie 2017, acțiuni in vederea asigurarii unui climat de ordine și liniște publica, respectarea curațeniei pe domeniul public, precum și depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- "Pentru saptamana viitoare, nu am stabilit inca un program, o data si o ora. Probabil ca vor fi invitati in fata comisiei trei ziaristi. Ma gandesc la Dan Andronic, la Mirel Curea si Dan Tapalaga. Sunt oameni care cunosc fenomenul, care au scris despre SIPA si despre aceasta arhiva si care ar putea…

- Mesajul Mihaelei Radulescu a starnit reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta este activa in mediul virtual, așa ca se intampla sa le lanseze cate o provocare admiratorilor. Așa s-a intamplat și de aceasta data. Mihaela Radulescu este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Traiește…

- Medicii de familie, dar nu numai ei, s-au umplut de nervi vineri, la prima ora, incarcarea datelor in programul informatic fiind un calvar. Pacientii care nu au putut astepta cu orele vor reveni saptamana viitoare. Farmacistii au patit acelasi lucru.

- Avertisment disperat al marilor companii si investitori din Romania la adresa guvernului PSD Desi Romania are cea mai mare crestere economica din Europa, cel putin in T2, cu cel mai ridicat numar de salariati din ultimul deceniu din Romania - 4,8 milioane, cu una dintre cele mai reduse rate ale somajului,…

- Tudor Gheorghe a sustinut un recital in fata Patriahului Daniel, a Patriarhului Kirill si a celorlalti conducatori de Biserici Ortodoxe prezenti la Bucuresti, printre versurile recitate in cadrul a...

- V-a deranjat cumva harmalaia din ultimul weekend din zona Calea Șagului? Degeaba ați sunat la dispeceratul Poliției Locale. Aceasta nu avea „prins in plan” Festivalul Vinului și avea alte activitați.

- Iata previziunile astrale pentru astazi. Horoscop 30 octombrie 2017 – Berbec Poate fi o zi foarte reușita, în care sa rezolvi cam tot ce ți-ai propus și sa fii mulțumit de rezultatele acestor eforturi. Singura condiție este sa ții cont de ceilalți în tot ce…

- Nici nu s-au incalzit bine caloriferele ca a și fost oprita caldura la Motru. O zi și o noapte, motrenii au tremurat in case pentru ca au fost identificate cateva conducte sparte la mai multe blocuri din oraș. Uzina de agent termic...

- BANI ARUNCATI…Un nou proiect inutil, care va inghiti 2 milioane de euro din fondurile UE, urmeaza sa se deruleze la Vaslui, dar si in alte judete din Moldova. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, infiintata in 2008 de catre consiliile judetene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de…

- "Se apropie momentul in care Parlamentul va adopta o serie de amendamente de substanța la legile justiției. Dezbaterea parlamentara, ca și cea extraparlamentara, va avea doua componente: cea tehnica, bazata pe expertiza oamenilor cu experiența in domeniul justiției, și cea politica, determinata de…

- Split TVA este o masura care arata o anumita "disperare" in ceea ce priveste constructia bugetara, considera deputatul independent Remus Borza. El a aratat ca intelege ingrijorarea Executivului in ceea ce priveste combaterea evaziunii fiscale, dar, in acelasi timp, masura split TVA este una care…

- Deputatul Remus Borza, exclus din partidul de guvernamant ALDE in luna iunie, a apreciat ca PSD este macinat de un conflict total intre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, „sacrificarea” miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb i-a afectat lui Dragnea influența…

- Dupa cum este binecunoscut in urbe ca presedintele PSD Marcel Ciolacu i-a interzis public sa mai reprezinte Primaria Buzau (in urma unor afirmatii calomnioase legate de "grup infractional" de la Palatul Comunal), avocatul Lucian Salcutan reprezinta in continuare UAT Buzau.

- E un electrocasnic de care nu ne putem lipsi. E prezent în orice casa. E sursa de alimente proaspete, pastrate în acest fel un timp îndelungat. Vorbim, desigur, despre frigider. În condițiile în care piața electrocasnicelor ofera opțiuni extrem de variate, în…

- Degeaba s-a umplut Timișoara de semafoare, daca multe persoane nu respecta regulile de circulație. Teoretic, acestea ar trebui sa fluidizeze traficul și sa le confere atat pietonilor cat și șoferilor o siguranța mai mare. Cum s-ar putea realiza insa acest lucru, daca aproape la fiecare colț de strada…

- Schimbarea observata de Petrescu dupa venirea lui Contra: ”Naționala e mai agresiva” Dan Petrescu vede o schimbare in bine a Echipei Naționale odata cu venirea lui Cosmin Contra. ”A adus mai multa agresivitate in joc”, a declarat antrenorul lui CFR Cluj. "Bursucul" a apreciat evoluția "tricolorilor"…

- NEWS ALERT 56 de proiecte imobiliare mari sunt blocate. Unele vom ramane așa cu anii! Exista zone din Cluj unde proiectele imobiliare au fost stopate, iar cheile de repornire sunt la guvern. 56 de proiecte imobiliare de anvergura sunt blocare de catre municipalitate. Primarul Emil Boc a mai anunțat,…

- Pana nu demult, in spatiul romanesc era perfect valabila zicerea: «Cum sa te insori, ma, daca nu ai armata facuta?!». Cu mai multe explicatii in jurul acestei idei vine maestrul Tudor Gheorghe (Revista fortelor terestre, No. 12/2012), care, printre altele, ne spune ca, pana a disparea obligativitatea…

- Tudor Gheorghe ajuta cu arta sa orașul Craiova. Artistul a susținut un concert de excepție in sala Teatrului Național, iar banii incasați din bilete vor fi folositi pentru infrumusetarea orasului.

- Simona Halep a trait sambata cel mai frumos moment al carierei, victoria in fata Jelenei Ostapenko asigurandu-i prima pozitie in clasamentul WTA. Jucatoarea nascuta la Constanta a declarat ca visul sau a devenit realitate, precizand ca a avut emotii la ultimul punct al disputei: "Picioarele mi-au tremurat,…

- Delia este una dintre cele mai iubite AYi apreciate artiste din RomA¢nia. Vedeta a muncit foarte mult ca sAƒ ajungAƒ aici, ca melodiile sale sAƒ fie A®n topuri AYi se pare cAƒ a reuAYit acest lucru.

- Lupta politica dusa pana la extrem din Consiliul Judetean face ca nici ordinea de zi sa nu mai poata fi adoptata. Chiar daca saptamana trecuta instanta a hotarat deja ca nu va trebui reluat votul pentru alegerea conducerii Consiliului Judetean, liberalii isi pastreaza comportamentul ce pare a duce…

- ”La Universitatea de Stiinte Agronomice alaturi de Rectorul Sorin Cimpeanu, de "absolventul" Daniel Constantin si de profesorii din conducerea acestei institutii prestigioase / mult succes in noul an universitar. Ce pacat ca, in loc sa vorbim azi despre educatie, chiar trebuie sa ne ingrijoram despre…

- Schimbarile facute de Dica in primul ”11” nu se opresc, dar pare ca acum nu conteaza. Sepsi, adversarul de azi, incepe meciul cu o frica demna de filmele horror. Asezare fricoasa, interventii fricoase. Inceput fricos al echipei pe care o sustin cateva mii de oameni la Brasov, oameni care scandeaza…

- Barcelona a bifat al doilea succes in Grupa D a Champions League, dupa ce s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Sporting Lisabona. In meciul arbitrat de Ovidiu Hategan, lusitanii le-au pus mari probleme jucatorilor lui Ernesto Varvede. Victoria catalanilor a venit gratie reusitei lui Coates, uruguayanul…