- Protocoalele SRI cu institutii din sistemul judiciar reprezinta un act de politie politica, declara la RFI deputatul PSD Catalin Radulescu. El sustine ca „au intrat oameni in puscarie, care poate sunt nevinovati (...), oamenii aia si-au pierdut familii, si-au pierdut afaceri, si-au pierdut prestigiu,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu vrea ca toate dosarele facute dupa 2009 sa fie rejudecate. El a declarat, la RFI , ca „au intrat oameni in puscarie, care poate sunt nevinovati”, iar ”oamenii aia si-au pierdut familii, si-au pierdut afaceri, si-au pierdut prestigiu, si-au pierdut onoare”. Deputatul…

- "In momentul in care noi constatam si altii din interiorul sistemului devoaleaza chestiuni atat de grave, prin care s-au cerut informatii despre toate firmele din Romania, ca sa se dea nu stiu unde, poate s-au dat afara si daca s-au dat afara e vorba de tradare nationala, e mai grav, deci cineva…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky a facut astazi o plângere penala împotriva Laurei Codruța Kovesi, George Maior și Florian Coldea, dar și împotriva semnatarului protocolului în nunele prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte…

- Violeta Stoica “Dosarele-bomba” cu care Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești a ieșit la rampa in fața opiniei publice ani la rand au inceput sa fasaie, in fața instanțelor care au primit cauzele spre judecare. Fie ca este vorba despre instanțe de fond, despre instanțe din…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 aprilie. Avocatul Elenei Udrea a spus ca aceasta se afla in Costa Rica, vrea sa dea o declaratie in dosar, insa…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat, luni seara, la Romania TV dupa ce instanta suprema a decis rejudecarea dosarului in care este cercetat alaturi de tatal sau Mircea Cosma, ca, probabil, magistratii ICCJ vor fi mai atenti de acum la dosarele instrumentate de DNA Ploiesti pentru ca sunt pline de probe…

- Completul de cinci judecatori de la ICCJ care a dezbatut apelurile din dosarul de corupție a fostului șef al CJ Prahova, Mircea Cosma, și al fiului acestuia, Vlad, este așteptat sa stabileasca decizia definitiva in acest caz. Judecatorii sun la a doua aminare de pronunțare in acest caz dupa ce in 19…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonicai Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de incetare a procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, anunta Digi 24.Fosta sotie a lui Dragnea a sustinut ca a achitat…

- Din cand in cand evenimentele se aglomereaza si apare cate o saptamana de foc. Rareori se intampla ca respectiva saptamana sa arda in intregime. De cele mai multe ori anumite lucruri se lasa in coada de peste. Cum este saptamana in care intram? De remarcat este revenirea iernii intr-o formula meteorologica…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in...

- La ce-a ajutat congresul lui Dragnea? Liderul absolut al PSD si-a impus fluierand favoritii in conducerea centrala a partidului, a anuntat continuarea razboiului total impotriva justitiei si si-a clamat declaratia de independenta fata de Europa civilizata. La cele de mai sus putem adauga…

- "Cand ești acuzat de DNA, tu trebuie sa-ți demonstrezi nevinovația. In mai 2017, fostul ministru pesedist Constantin Nița a fost condamnat in prima instanța la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influența. Singura dovada reținuta impotriva lui Nița a fost delațiunea omului de afaceri Tiberiu…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au luat ieri o decizie foarte importanta pentru cei care au vandut sau vor sa vanda o masina. Mai mult decat atat, hotararea ii vizeaza si pe cei care au achizitionat o masina second hand. Pe scurt, in cazul transmiterii dreptului de proprietate…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Consiliul pentru Afaceri Externe al UE si-a exprimat ingrijorarea fata de modificarea legislatiei electorale in Republica Moldova si a somat autoritatile de la Chisinau sa asigure libertatea presei si sa realizeze reforme profunde in domeniul judiciar, intr-o reuniune desfasurata luni la Bruxelles,…

- Intalnire Viorica Dancila-Corina Crețu, la Bruxelles: S-a decis un grup de lucru pentru creșterea ratei de absorție a fondurilor europene. Potrivit Executivului, intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și in…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au dat verdictul in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in "Dosarul Transferurilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Protest in tacere in fata sediului PSD Cluj FOTO/VIDEO Zeci de persoane au protestat sambata in fata sediului PSD impotriva Guvernului, impotriva modificarilor la legile justitiei si pentru sustinerea DNA. Protestul a durat circa 15 minute, oamenii s-au postat în tacere lânga Monumentul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi, noteaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala.MINUTA: 159/1/2018 - I. Respinge, ca nefondata,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, a fost adoptata de Senat, cu 81 voturi „pentru”, 19 voturi “impotriva” si patru abtineri. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. La termenul anterior, din 31 ianuarie 2017, un avocat al companiei Tel Drum a solicitat recuzarea judecatorului…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu recomanda oamenilor sa cumpere proiecte Start-Up Nation gata facute si castigate, ci sa elaboreze propriile planuri de afaceri care sa se plieze pe dorintele si potentialul lor, precizand ca programul nu este neaparat despre…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca jumatate din activitatea DNA are ca obiect investigarea faptelor de abuz in serviciu, iar datele statistice arata ca Romania nu are un un sistem de achizitii publice curat si transparent. "Peste jumatate din activitatea…

- Judecatorii din Curtea de apel Constanta analizeaza la aceste momente daca se impune arestarea preventiva a mai multor constanteni. Conform procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, cei in cauza sunt cercetati de catre oamenii legii din Olanda. Cei vizati sunt: Iulian Grigorenco,…

- Înalta Curte de Casație a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare în rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu

- Judecatorii ICCJ au decis, miercuri, inlaturarea mai multor probe și au anulat ordonanțele procurorilor DNA in dosarul Microsoft 3 . Ordonanțele sunt nule potrivit judecatorilor pentru ca ele s-au sprijinit pe probe preluate de anchetatori din dosarul Microsoft 1. „Constata competența Inaltei Curti…

- Judecata in dosarul „Microsoft 2”, in care fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu sunt acuzati de coruptie, poate incepe, a stabilit miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Peste 16.000 de romani au un motiv important sa fie fericiți la inceput de an. Plata fondurilor pentru fermieri a fost reluata din aceasta saptamana, suma totala fiind mai mare de 40 de milioane de euro, potrivit Agerpres.Plata regulara aferenta Campaniei incepute anul trecut s-a reluat de…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.Citeste…

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Vicepremierul acuza faptul ca denuntatorul sau nu ar exista. "Denuntatorul a fost cautat de politie. Nu s-a gasit. Cred ca a facut denunt pe numele altcuiva. Nu am fost amenintat. E curios ca totul s-a intamplat foarte repede. Cand voi fi inculpat, imi voi da demisia din Guvernul Romaniei. Nu m-am…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Romani plecati in strainatate, care se intorc in tara vor putea sa obtina fonduri europene de maximum 38.000 de euro, in urma unui concurs de planuri de afaceri care ar urma sa aiba loc in vara anului 2018, in cadrul unui proiect derulat prin linia de finantare Diaspora Start-Up, sustin organizatorii…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor stabili, in perioada urmatoare, primul termen in dosarul in care este solicitata anularea celebrei Ordonantei nr. 14, care a abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 13 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 2009 privind Codul…

- Viceprim-ministrul Iurie Leanca efectueaza prima vizita de lucru la Bruxelles. In cadrul vizitei din perioada 22-23 ianuarie, oficialul va avea un șir de intrevederi importante cu mai mulți decidenți din Uniunea Europeana.

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus azi inlocuirea masurii arestarii provizorii luata fata de Dogan Semsettin suspectat de trafic de migranti cu masura arestului la domiciliu in Bucuresti , pe o perioada de 30 de zile, cu incepere de la data punerii efective in libertate a persoanei solicitate…