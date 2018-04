Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru corupție, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat. Asta prevad unele amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor. Comisia…

- Comitetul de initiativa cetateneasca pentru revizuirea art. 48 alin. 1 din Constitutia Romaniei in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie sustine ca presedintele Klaus Iohannis "s-a exprimat si se exprima impotriva revizuirii constitutionale si impotriva…

- A fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice", sustinuta de USR. Intr-o perioada de sase luni, initiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel putin 21 de judete din tara. Cei 19 membri ai comitetului…

- Comisia Europeana a avertizat Ministerul Agriculturii ca trebuie sa respecte regulile privind disciplina financiara in concordanta cu prevederile regulamentelor europene, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Daniel Buda. "Domnule ministru Petre Daea, va solicit public demisia ca urmare…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate IT-ului in estul Europei, ajunge la cea de-a cincea editie. La editiile anterioare au fost prezenti manageri ai unor companii de top precum Facebook, NASA, Google, Ubuntu, Twitter, PayPal, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar si investitori…

- Numarul cazurilor de achiziții publice ineficiente este in continuare ridicat in Romania, se arata in raportul de țara publicat in aceasta luna de Comisia Europeana. Ponderea procedurilor de negociere fara publicare prealabila, situata la nivelul de 17 %, este in continuare una dintre cele mai ridicate…

- Potrivit raportului de tara publicat de Comisia Europeana, in Romania "s-au realizat unele progrese privind combaterea platilor informale" (spagi), dand ca exemplu implementarea unui mecanism de feedback al pacientului cu privire la acte de coruptie in sistemul de sanatate, scrie Hotnews.…

- Combinatul siderurgic din Galați ar putea fi vandut de compania ArcelorMittal. Tranzacția ar putea avea loc pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa. Grupul ArcelorMittal vrea sa achizitioneze cel mai mare mare combinat din Europa, dar Uniunea Europeana i-ar putea impune sa…

- Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. Romania avea o perioada de grație care s-a incheiat la 31 decembrie 2015 pentru a cheltui aceste fonduri. Din totalul de fonduri europene care nu…

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele tari din Europa cu potential natural in domeniu. Telurul a fost descoperit in Romania, in secolul al XVIII-lea , la mina Fata Baii de langa Zlatna. „Aici este o concentratie exceptionala de aur, argint, telur, deci telurururi de aur si argint cum nu se gaseste…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Companiile americane de tehnologie au fost deseori criticate ca nu platesc corect taxele din Uniunea Europeana, furnizand servicii in toate cele 28 de state, dar canalizandu-și profiturile prin țari ca Luxemburg sau Irlanda, adevarate ”paradisuri fiscale”, cunoscute pentru taxele lor mici.Franța…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat…

- Alexandru Tanaase, ministrul Justiției al Republicii Moldova va demisiona din funcție, dupa ce in presa de peste Prut a aparut o inregistrare audio in care discuta la telefon cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat ulterior pentru frauda sistemului bancar moldovenesc. ”Am acceptat demnitatea de Ministeru…

- Romania primește un duș rece din partea Comisiei Europene, care, intr-un raport privind situația economica și sociala din țarile membre remarca faptul ca Romania risca o aterizare forțata a economiei, in ciuda creșterii puternice din ultimul an.

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire la Guvern cu primarii de mari orașe. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat vineri ca este necesar ca Legea achizitiilor sa fie „mult mai simpla”, astfel incat sa fie facilitata atragerea de fonduri europene. Gheorghe Falca a vorbit,…

- Vesti proaste pentru persoanele fizice care isi castiga existenta din comercializarea masinilor second-hand. Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea acestora. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Camera Deputaților a scos la licitații servicii de auditare energetica a Casei Poporului ce vor fi finalizate prin obținerea unui certificat de audit energetic. Citeste si: Soarta lui Kovesi, analizata peste hotare: O noua LUPTA intre Romania si Comisia Europeana, prevede Financial Times…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, care efectueaza o vizita joi si vineri in Romania, a declarat, la Ministerul Mediului, dupa intalnirea cu ministrul Gratiela Gavrilescu, ca dupa unele estimari in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule au loc…

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ambasadorul SUA, Hans Klemm, au discutat, la intalnirea de marti, despre elaborarea si implementarea unui plan de actiuni de lucru pentru a intari si aprofunda parteneriatul strategic intre Romania si SUA, precizeaza un comunicat dat publicitatii de…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisia Europeana va trebui sa accepte ritmul in care cele 8 termocentrale romanesti pe carbune se retehnologizeaza pentru a deveni mai putin poluante, sustine ministrul Energiei, Anton Anton. Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- ”Suntem in compania selecta a firmelor europene de varf care au reușit o astfel de performanța. Soft-ul IACS, realizat de echipa SIVECO, este unul extrem de complex, iar particularitațile Romaniei l-au facut printre cele mai dificile din Europa. Ne-am mobilizat, așa cum echipa noastra a facut-o de fiecare…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta in castrarea chimica a acestora, a reusit in alte tari europene, un exemplu in acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei propuneri legislative.

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017,…

- Dinamizarea relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îsi doreste o dinamizare a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie…

- Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește sa aduca formația ilfoveana in Liga 1 inca din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat jumatate dintre acțiunile lui FC Snagov, cu obiectiv promovarea in L1 sezonul…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- Propusa de Comisia Europeana joi, 1 februarie, noua Directiva va imbunatați calitatea apei potabile și va facilita accesul la aceasta, permițand totodata o mai buna informare a cetațenilor. Propunerea legislativa are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…