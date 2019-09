Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șaptea ediție a Școlii Politice de Vara a Organizației Femeilor Social Democrate a avut loc la Constanța, la Pavilionul Expozițional. Peste 300 de femei social- democrate din intreaga tara au fost prezente. Si o delegatie a femeilor social-democrate din Dambovita, condusa de presedintele…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a afirmat, miercuri, ca nu o vede bine pe Viorica Dancila daca va pierde alegerile prezidențiale, fie și in turul 2. "Nu o vad bine dupa aia. Decat daca... Știți ce s-ar p...

- O instanta din Marea Britanie a decis ca miliardarul Puiu Popoviciu, condamnat definitiv in Romania, sa fie predat autoritatilor din Romania, anunta Antena 3. Decizia este insa una in prima instanta, putand fi atacata de Popoviciu. Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu, condamnat de Inalta Curte…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat definitiv joi de ICCJ la 10 ani de inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu perdelele forestiere de protectie. In iulie 2016, acesta fusese condamnat de instanta de fond…

- Fostul jucator de tenis Ilie Nastase a fost condamnat definitiv, marti, la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost judecat pentru ca a refuzat recoltarea de probe biologice cand a fost oprit pentru control de catre politistii de la Brigada Rutiera. Curtea de Apel…

- Victor Mocanu, fost senator PSD si presedinte al Consiliului Judetean Buzau, a fost condamnat definitiv vineri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani si sase luni inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, in legatura cu fraudarea unor contracte de achizitie aparatura medicala pentru…