Stiri pe aceeasi tema

- 'Iohannis are nevoie de o relansare, dar in momentul in care ne hotaram la acest lucru - vreau sa spun ca suspendarea nu este o actiune in sine, este o actiune intermediara, care dureaza pana la organizarea referendumului. Deci, mai mult de 30 de zile suspendarea nu poate sa existe. Cand vorbeste…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea a declarat marti seara, la Brasov, raspunzand unei intrebari referitoare la o posibila suspendare a lui Klaus Iohannis, ca presedintele are nevoie de o...

- In PSD-ALDE circula scenariul unei posibile suspendari a lui Klaus Iohannis cat mai aproape de alegerile prezidențiale.Surse din coaliția de guvernare au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca o varianta de lucru este suspendarea din funcție a lui Klaus Iohannis dupa un calendar care sa permita organizarea…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca sunt multi colegi din partid nerabdatori sa aiba loc suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, iar tema ar putea fi abordata intr-un viitor CEX. Buzatu face apel la calm, insa, deoarece Romania detine Presedintia Consiliului UE.

- Social-democrații intra in noul an cu o analiza interna privind avantajele și riscurile declanșarii fie a procedurii de suspendare din funcție a lui Klaus Iohannis, fie de punere a acestuia sub acuzare pentru inalta tradare.PSD considera ca Iohannis face tot posibilul pentru a bloca activitatea…

- „Suspendarea lui Iohannis nu e doar necesara, e absolut obligatorie! Gesturile acestuia nu mai sunt doar incalcari grosolane ale Constitutiei Romaniei, ci reprezinta deja atentate la adresa sigurantei nationale!", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook. Deputatul PSD a enumerat motivele pentru care presedintele…

- Parlamentarul social-democrat se refera la seful statului cu apelativele „Insul Bizar" si „ipochimenul" si sustine ca „e profund gresita orice atitudine care are la baza premisa integritatii structurale si functionale a mansardelor sale". „Este absolut evident ca nu poti avea o colaborare, fie ea si…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian crede ca mutarile lui Klaus Iohannis in relația cu Guvernul fac sa fie „intrunite elementele suspendarii”. Insa, spune el, un astfel de demers ar fi...