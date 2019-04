Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la cea de-a 99-a intalnire a Adunarii Parlamentare NATO, care se desfașoara in Turcia, in perioada 12-14 aprilie 2019, dedicata fenomenului migrației, zonei mediteraneene și Orientului Mijlociului, deputatul Angel Tilvar a subliniat expertiza naționala valoroasa acumulata de Romania, prin utilizarea…

- Deputatul Angel Tilvar la OSCE: „Președinția romana a Consiliului UE acorda atenția cuvenita combaterii traficului de persoane”. Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, domnul Angel Tilvar, a reprezentat Romania la cea de-a 19-a Conferința a “Alianței impotriva traficului…

- Deputatul Angel Tilvar sprijina abordarea regionala integrata, in lupta impotriva traficului de persoane: ”Consider ca, luptand cu un fenomen transfrontalier, politica regionala este mai presus de orice, un instrument de dezvoltare, care are valoarea adaugata a unui efect de propagare și reorganizare”.…

- Deputatul Angel Tilvar, preocupat de situația romanilor care devin victime ale traficului si exploatarii de fiinte umane, continua demersurile pentru dezvoltarea de politici și mecanisme mai eficiente, in lupta impotriva acestui complex fenomen. Luni, 25 martie 2019, coordonatorul Grupului pentru combaterea…

- In perioada 4-6 martie 2019, am participat la Atena, la vizita de lucru a Subcomisiilor pentru guvernanta democratica (CDSDG) si pentru parteneriate transatlantice (PCTR) din cadrul Adunarii Parlamentare a NATO. Ma bucur ca, in plenul reuniunii, in calitate de membru titular al „Comisiei pentru dimensiunea…

- Angel Tilvar: “Romania abordeaza intr-o maniera efectiva și consensuala problema migrației, care cere soluții clare și rapide” Pe agenda de lucru a celei de-a doua zile a reuniunii AP NATO de la Atena s-a aflat problematica migrației și situația refugiaților. Am avut astfel ocazia ca, impreuna cu…

- - Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a admis, miercuri, solicitarea Partidului National Liberal de a fi sesizata Comisia de la Venetia fata de noile modificari aduse legilor justitiei prin ordonante de urgenta. "Noua sesizare a Comisiei de la Venetia…

- Angel TILVAR: “Este nevoie de o mai buna informare a tinerei generații in ceea ce privește importanța apartenenței Romaniei la NATO”. Președintele Comisiei pentru afaceri europene, domnul Angel Tilvar, in calitate de vicepreședinte al delegației Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO din Camera…