- Deputatul PSD de Botosani Razvan Rotaru sustine ca aproximativ 80 de deputati ai partidului sustin demersul celor trei lideri ai PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si a Camarei Deputatilor, el afirmand ca Liviu Dragnea ar trebui sa faca un

- Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, a declarat, miercuri, in legatura cu scrisoarea in care se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, ca demisia este un act unilateral si raspunde cel caruia i s-a cerut demisia, iar orice decizie va lua Comitetul Executiv…

- Presedintele PSD Caras-Severin, deputatul Ion Mocioalca, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca a semnat scrisoarea deschisa a liderilor social-democrati care solicita "demisia imediata" lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte de partid si din cea de sef al Camerei Deputatilor si ca sustine…

- Deputatul de Dambovița, Rovana Plumb ramane fidela președintelui partidului Liviu Dragnea. Aceasta a anunțat intr-o intervenție la Romania TV ca Post-ul Plumb ramane in tabara Dragnea, deși contestatarii o propun pe prietena ei președinte al partidului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, reactioneaza la scrisoarea prin care Firea, Stanescu si Tutuianu, in numele unui comitet de initiativa, cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD."Analizam in partid, vedem ce spune statutul si hotaram. Dar punctul meu…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru îl acuza și el pe Liviu Dragnea ca ar trebui sa se retraga. ”Nu am fost niciodata consultati. Nu am fost niciodata luati în seama. S-a trecut peste noi ca si parlamentari. Eu am mai tras un semnal de alarma…

