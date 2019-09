Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șaptea ediție a Școlii Politice de Vara a Organizației Femeilor Social Democrate a avut loc la Constanța, la Pavilionul Expozițional. Peste 300 de femei social- democrate din intreaga tara au fost prezente. Si o delegatie a femeilor social-democrate din Dambovita, condusa de presedintele…

- Organizatia de Femei PSD Constanta organizeaza, ca in fiecare an, Scoala Politica de Vara a Femeilor Social Democrate. Peste 300 de femei din intreaga tara vor fi prezente la Pavilionul Expozitional. De la ora 16:00, va avea loc deschiderea oficiala a evenimentului, dupa cum a confirmat Mariana Gaju,…

- Miercuri, a avut loc ședința Comitetului Executiv Național al Organizației de Femei a Partidului Social Democrat. La aceasta reuniune au participat: premierul Romaniei, Viorica Dancila, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, secretarul general interimar al PSD, Rodica Nassar, secretarul…

- Deputatul PSD,Claudia Gilia a mers sa voteze pentru alegerile europarlamentare la secția de vot de la Caminul Cultural din satul Lazuri, comuna Comișani. La ieșirea din secția de vot, doamna deputat Claudia Gilia ne-a declarat ca a venit la urne cu foarte multa speranța, a votat pentru…

- In numai trei zile, polițiștii din Constanța au depistat 13 șoferi aflați la volan sub influența drogurilor sau a alcoolului. Oamenii legii au intocmit dosare penale și au aplicat amenzi de aproape 58.000 de lei. Poliția Rutiera a acționat saptamana trecuta in județul Constanța, in zona litoralului,…

- Eugen Teodorovici revine in cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, a anuntat deputatul Catalin Radulescu, la sosirea la congresul partidului, confirmand astfel informatia difuzata anterior de Adevarul. „Deputatul mitraliera“ a spus ca ii sustine pe Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu arunca bomba inainte de Congresul din 29 iunie. Acesta susține ca se incearca blocarea candidaturii sale la șefia partidului, cat și a lui Codrin Ștefanescu la funcția de secretar general. Pleșoianu nu a ratat ocazia sa lanseze și un atac la adresa președintelui interimar…

