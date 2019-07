Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt printre redactorii textului ”Fara penali in funcții publice”. Am lucrat mult la acest proiect. Textul ”Fara penali in funcții publice” a trecut, de filtrul CCR, in varianta inițiativei cetațenești. Am observat ca dumneavoastra, colegii din PSD, ați depus un proiect asemanator, dar ați adaugat…

- Renate Weber a fost votata, in Parlament, fara emoții, drept noul Avocat al Poporului! Fosta europarlamentara a ALDE a obținut 208 voturi, in timp ce contracandidatul sau, Peter Eckstein Kovacs, a primit numai 109 voturi.Premierul și liderul interimar al PSD, Viorica Dancila, anunțase anterior…

- Ana Birchall, Roxana Manzatu și Natalia Intotero au depus juramantul de credința in fața președintelui Klaus Iohannis. La ceremonie au asistat premierul Viorica Dancila, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar și alți miniștrii. Marele absent a fost Calin Popescu Tariceanu, președintele…

- De asemenea, în petiția adresata președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, respectiv președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, semnatarii cer partidelor sa îl voteze pe Eckstein-Kovács pentru a deveni Avocatul Poporului, motivând ca acesta „a demonstrat…

- Papa Francisc face primul ”miracol” in Romania! Dupa multe evenimente in care s-au evitat reciproc, Calin Popescu Tariceanu și Klaus Iohannis au ajuns sa stea unul langa altul, pe scaun, in Catedrala Mantuirii Neamului, cu ocazia vizitei Papei Francisc.Nu se știe daca este o gafa de protocol,…

- Marcel Ciolacu a ajuns al treilea om in stat dupa un troc politic: deputatii ALDE au votat pentru candidatul PSD, in timp ce senatorii PSD vor vota impotriva ridicarii imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE. Negocierile s-au intins, la propriu, pe trei etaje din Parlament. La finalul zilei,…

- Premierul Viorica Dancila, lider interimar PSD, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au venit miercuri, in Parlament, in contextul blocajului de la Camera Deputaților și a recomandarii comisiei juridice a Senatului de urmarire penala a lui Calin Popescu Tariceanu.Citește și: Sindicaliștii…

- Un sondaj recent realizat arata ca majoritatea italienilor sunt în favoarea castrarii chimice, scrie Il Giornale, citat de Rador. "58% dintre italieni sunt în favoarea introducerii unei legi care prevede castrarea chimica pentru pedofili și pentru violatorii recidivisti". Potrivit…