Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…

- Casa Regala a prezentat marți un bilanț al anului 2017, anunțand ca toate vizitele și toate evenimentele de la reședințele regale au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai. Precizarile vin in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale și ale…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt îndemnati sa îsi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu a venit în Parlament sa ridice &"mâna de-a

- Deputatul PSD Catalin Radulescu tine "sa lamureasca cateva lucruri", la final de an, si le transmite colegilor sai "indemnati de altii" sa isi retraga semnatura de pe initiativa lui legislativa privind modificarea codului penal ca a retras el acest proiect, pentru "adaugiri". Intr-un lung mesaj pe Facebook,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura. Astfel, deputatul…

- Liviu Pleșoianu și-a retras semnatura de pe doua inițiative legislative. Deputatul social-democrat a criticat dur, intr-o postare pe Facebook, cateva dintre propunerile din proiectul PSD depus de...

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul…

- Comunicat FNSE „Univers”, pe Facebook: In urma negocierilor purtate in cadrul Comisiei Mixte Administratie-Sindicate din 19.12.2017, FNSE Univers, prin reprezentanții sindicali in comisie, arata ca s-a ținut de cuvant si a demonstrat inca o data, daca mai era cazul, respectul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat marți, intr-un interviu pentru Libertatea, ca din luna februarie, cand se va termina cu transpunerea in legislație a Directivei europene privind prezumția de nevinovație, PSD vrea sa inceapa discuțiile pe Codul penal și Codul de procedura penala, unde are aproape…

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, marți, pentru Libertatea, ca Liviu Dragnea a contestat condamnarea sa in dosarul ”Referendumului” la CEDO, astfel ca, pe Directiva UE privind prezumția de nevinovație, nu va mai putea fi numit ”penal”, pentru ca nu s-au epuizat toate instanțele, naționale…

- Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a publicat, pe pagina sa de Facebook, o imagine despre care susține ca a fost surprinsa astazi și in care apar luand masa impreuna Florin Iordache și Daniel Morar, actual judecator la Curtea Constituționala și fost procuror-șef al DNA.

- NASA a spus ca va face un anunt foarte important despre vanatoarea de extraterestri, in urma parteneriatului pentru inteligenta artificala de la Google. Cei de la NASA au spus ca stirea va fi centrata pe colaborarea cu giantul online Google. Telescopul Kepler a fost dotat cu sistemul de inteligenta…

- Deputatul USR Cosette Chichirau l-a numit „porc” pe deputatul PSD Catalin Radulescu. „Ia uitați-l! S-a mai ingrașat un pic. A mai furat ceva. Ii dau aștia mancare pe unde se duce. Ce vesel e... Rade ca porcul”, a spus Cosette Chichirau. Deputatul USR Cosette Chichirau a filmat, miercuri,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania a anuntat, luni, ca 5.000 de transportatori vor protesta miercuri in fata Guvernului fata de concurenta neloiala si piraterie. Li se vor adauga si colegii din Timisoara, Arad, Iasi, Brasov, Bacau, Craiova si Constanta. COTAR…

- SURSA VIDEO: Facebook Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a amenintat, marti, pe colegul sau de la USR, Catalin Drula, sustinand ca acesta a ales sa minta ca social-democratii au propus un amendament potrivit caruia parlamentarii sa aiba dreptul la girofar, scrie Mediafax.”Nu vrei dumneata sa te intalnesti cu mine in mod…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a afirmat, joi, intr-un mesaj pe Facebook faptul ca se declara „profund scarbit“ de votul din Comisia Iordache la articolul privind raspunderea magistratilor si avertizeaza ca, daca nu se revine la forma initiala, el nu voteaza in plen asa ceva.

- Facebook a anuntat ca foloseste inteligenta artificiala pentru a preveni sinuciderile. Algoritmii analizeaza continutul publicat de utilizatori pe reteaua de socializare pentru a gasi indicii, in clipuri video si mesaje. Astfel, in cazul in care depisteaza tendinte suicidale, programul raporteaza acest…

- Deputatul USR Catalin Drula a scris, marți, pe Facebook, ca deputații PSD din comisia de transporturi au decis ca procurorii nu au voie sa foloseasca girofarul, în timp ce parlamentarii vor putea merge cu girofar.

- Dragnea a fost solicitat sa comenteze acuzatiile opozitiei lansate cu ocazia dezbaterii motiunii de cenzura, referitoare la faptul ca exista o crestere a preturilor, pe care Guvernul nu o recunoaste. „Dar Guvernul nu trebuie sa recunoasca sau sa nu recunoasca niste preturi! Guvernul nostru…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a transmis un mesaj dur social-democratilor reuniti la aceasta ora in Comitetul Executiv National. Plesoianu sustine demersul unui miting de amploare, insa sustine ca social-democratii ar trebui sa faca tot posibilul sa-i alature manifestatiei si pe romanii care le impart…

- Deputatul ”mitraliera”, Catalin Radulescu, a reclamat la poliție ca hoți sofisticați i-au furat masina, în valoare de 150.000 de euro. ”Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si când…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost pradat de hoti si a ramas fara masina de lux. Parlamentarul sustine ca masina, un Range Rover de 140.000 de euro cumparat acum doua luni, fusese parcata marti seara chiar langa sediul SRI, iar miercuri dimineata, parlamentarul nu si-a mai gasit SUV-ul in parcare.…

- O tanara din Constanta a surprins in parcarea unui hypermarket din municipiu doua fetite care au fost lasate singure in masina de mama lor care please la cumparaturi. Mai mult, una dintre micute ar fi reusit sa porneasca si autoturismul care avea cheile lasate in contact. Filmuletul a fost postat pe…

- Fostul premier, Sorin Grindeanu, urmeaza sa fie votat, in ședința de marți a plenului reunit al Parlamentului, de la ora 13.00, in funcția de președinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a anunțat azi, pe contul de Facebook,…

- Deputatul socialist Vasile Bolea ii indeamna pe Andrei Nastase si pe Maia Sandu sa renunte la boicotarea referendumului pentru demiterea primarului suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca. In opinia parlamentarului, daca referendumul nu va trece, atunci exista mari sanse ca PDM sa conduca Primaria Chisinau…

- Inca un deputat USR isi anunta demisia din partid, dupa scandalul iscat de congresul din weekend si reorientarea ideologica a partidului. Adrian Dohotaru, deputatul de Cluj care a socat la inceputul anului cand a mancat dintr-un cos de gunoi pentru a atrage atentia asupra risipei alimentare, anunta…

- PSD vrea reintroducerea obligativitații uniformei școlare . Motivul depunerii unei inițiative legislative cu acest subiect este incredibil. Aleșii spun ca ”fetitele care poarta fuste scurte atrag privirile baietilor, in clasa”. In plus, se elimina ”discriminarea dintre elevii saraci si cei care provin…

- „Din ce mi-au spus colegii de acolo, a fost trimisa o amblanta catre femeia respectiva, dar ea deja era transportata in duba. Este posibil sa se fi intersectat”, a declarat pentru MEDIAFAX, Raed Arafat. Contactat de MEDIAFAX, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a facut nicio declaratie…

- Decizie șocanta a statului roman. I-a suspendat pensia pe trei ani unei tinere cu scleroza multipla, pentru ca a caștigat 260 de lei din publicarea unei carți. Cazul a fost prezentat pe pagina de Facebook a tinerei, Laura Florescu, și a devenit viral, deputatul USR Tudor Pop anunțand ca va analiza alaturi…

- Elevi din Cluj-Napoca, scoși de la ore din cauza pletelor. Un elev al Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca a dezvaluit pe pagina sa de Facebook ca marți, 17 octombrie, el și alți 20 de colegi au fost scoși din salile de clasa și duși in curte unde urmau sa fie dați afara din instituție. …

- Cealalta jucatoare din Romania, calificata in sferturi inca de miercuri, este Mihaela Buzarnescu (105 WTA). Cirstea (27 de ani) a facut un meci atipic in optimile de finala ale turneului de la Linz, dotat cu premii in valoare de 250.000 de euro! Desi s-a impus in minimum de seturi, Sorana…

- Imaginile incredibile au filmate intr-o padure din Parcul Natural Apuseni: momentul in care un ras ataca doua caprioare. In videoclipul filmat in cadrul activitatillor de monitorizare a faunei, se pot observa doua caprioare, care la un moment dat incep sa fuga speriate, iar in urma acestora apare un…

- Mesajul trist transmis de Dj. Wanda de pe patul de spital. Vedeta se afla in Turcia, acolo unde medicii continua investigațiile. Pana acum, aceasta nu a primit un diagnostic clar. Dj. Wanda se afla in continuare internata in spitalul din Turcia , insa iși ține fanii la curent cu starea ei de sanatate.…

- "Conform „gandirii” domnului premier, Olguța Vasilescu nu trebuia sa mai candideze la Primaria Craiovei și PSD nu ar trebui sa mai colaboreze nicio secunda cu ALDE, pentru ca e condus de un „PENAL”! NU? Bine a facut Iohannis ca nu i-a chemat la recepția din 1 Decembrie pe „PENALI”! NU?, scrie deputatul…

- Cupa Romaniei, „16”-imi de finala. Tragerea la sorti, miercuri. Intra in joc si echipele din Liga 1. Miercuri, 11 octombrie, de la ora 11:00, Casa Fotbalului (sala „Nicolae Dobrin”) gazduiește tragerea la sorți a șaisprezecimilor Cupei Romaniei, ediția 2017-2018. In aceasta faza intra in competiție…

- O mama din Bucuresti îsi va trimite copilul la scoala doar cu o foaie A4, dupa ce a cântarit ghiozdanul baiatului si a descoperit ca acesta cântareste 25% din greutatea lui. Nicoleta Nidelea si-a exprimat, pe Facebook, nemultumirea fata de ministrul Educatiei si de institutia pe…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu susține ca i-a identificat pe cei care au protestat impotriva lui Liviu Dragnea la ICCJ. Pleșoianu prezinta o serie de imagini de pe paginile de Facebook ale acestora in care apar in ipostaze nu tocmai acceptabile social. Spre exemplu, barbatul care i-a pus catușele…