- Deputatul PSD Liviu Plesoianu vorbeste, intr-o postare pe Facebook, despre datoria pe care o are de a „explica” publicului ce se ascunde in spatele companiilor Google si Facebook. Acesta numeste unul din gigantii IT drept „secta tehnologica transhumanista de la Silicon Valley” si anunta ca omul viitorului…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a postat joi pe contul lui de Facebook un mesaj in care „explica„ ce se afla in spatele Facebook și Google și cum lucreaza cei doi giganți IT pentru a dezvolta „ceea ce adepții sectei tehnologice transhumaniste de la Silicon Valley numesc 'Omul 2.0'„.

- Liviu Pleșoianu, deputatul PSD care are mereu preocupari ciudate, și care i-a scris lui Donald Trump, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care susține ca în spatele Facebook și Google sta...o secta tehnologica transhumanista.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, face o serie de conexiuni extrem de interesante in scandalul legat de Facebook și Cambridge Analytica. Pleșoianu susține ca totul este un joc la un nivel foarte inalt, cu ramificații extrem de ciudate și jocuri financiare cu mize uriașe.”5 informații foarte…

- Scandalul prin care trece Facebook ne arata inca o data la ce amploare s-a ajuns cu urmarirea utilizatorilor pe internet. Daca citesti despre acest lucru si vezi exact ce date detin marile companii despre tine, pur si simpli te deprimi. Din pacate, nu doar Facebook si Google ne urmaresc in mediul online.…

- Sedinta a Colegiului Prefectural, cu Planul de masuri pentru Paste pe ordinea de zi in Eveniment / O noua sedinta a Colegiului Prefectural este programata pentru miercuri, 28 martie, iar pe ordinea de zi sunt trecute patru puncte, printre care si Proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de…

- CSM Volei Alba Blaj a anuntat al treilea transfer in aceasta saptamana, cel al liberoului turc Melisa Memis, care va avea drept de joc la turneul Final Four al Ligii Campionilor, pe care il va gazdui, in perioada 5-6 mai 2018, la Sala Polivalenta din Bucuresti. In varsta de 20 ani, pe care i-a implinit…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect care prevede introducerea unei taxe digitale la nivel comunitar, impusa in functie de zona obtinerii profitului, nu de locul in care se afla sediul companiilor din domeniul tehnologiei informationale, transmite Mediafax . „Comisia Europeana a propus…

- Aproape 200 de locuri de munca vacante la nivelul judetului in aceasta perioada in Social / La nivelul judetului, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman sunt inregistrate, in aceasta perioada, 191 de locuri de munca vacante. In functie de nivelul de instruire,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu lanseaza unul dintre cele mai violente atacuri la adresa presedintelui Iohannis din ultima perioada. Dupa ce Klaus Iohannis l-a felicitat pe Tibi Useriu, castigatorul maratonului Arctic Ultra, deputatul il acuza pe presedinte de dubla masura si ipocrizie, pe langa alte…

- De ce face Cosette Chichirau transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea sa arate cum se comporta aleșii in mediul lor. Așa a intrat și in conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lasat descurajata. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru…

- Deputatul liberal Mara Mares critica USR si PSD pentru votul de marti din Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor, afirmand ca ambele partide au votat impotriva propunerii ei de a elimina taxa perceputa pentru echivalarea diplomelor obtinute in strainatate. Printr-o postare pe Facebook, Mares spune…

- O improvizatie i-a adus moartea unui tanar din Putineiu in Eveniment / Un tanar in varsta de 27 de ani, din localitatea Putineiu, a murit electrocutat in noaptea zilei de duminica, 11 martie. Potrivit reprezentantilor IPJ Teleorman, tanarul a iesit din casa, moment in care s-a impiedicat de…

- Accident rutier in Alexandria/ Trei victime, intre care si un copil, au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc in dupa amiaza zilei de sambata, 10 martie, in municipiul Alexandria, la intersectia strazilor Libertatii cu Fratii…

- Pompierii militari s-au mobilizat, la Draganesti, pentru evacuarea apei din gospodariile oamenilor in Eveniment / 50 de pompieri militari cu mijloace specife de interventie (camioane, autospeciale de lucru cu apa si spuma, motopompe de remorcabile si transportabile) au intervenit in seara zilei de…

- Anunt de presa – Dotare cu utilaje si echipamente pentru dezvoltarea economica a SC Mirumar SRL prin diversificarea activitatii in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new…

- Saptamana care se incheie a fost grea pentru miliardari, care au pierdut sume importante din cauza scaderilor inregistrate pe pietele de capital, investitorul Warren Buffet fiind cel mai afectat, cu 3,74 miliarde dolari. Mark Zuckerber, creatorul Facebook, a pierdut 3,71 miliarde dolari,…

- Din 15 februarie, Google va preinstala un adblocker in browserul Chrome. Astfel, unele reclame nu vor mai trece si utilizatorii ar trebui sa aiba o experienta mai buna de navigare. Totodata, Google a inceput sa penalizeze reclamele de tip pop-up. In acest context am discutat cu Catalin Emilian, country…

- Producatorul taiwanez a anunțat astazi, in cadrul Mobile Web Congress, cea de-a cincea generație a smartphone-urilor Zenfone . Sunt trei modele noi de Zenfone 5, toate mizeaza pe un ecran de dimensiuni mari și pe o camera mai performanta, dar am observat imbunatațiri și la capitolul audio sau la sistem…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters, citat…

- Cele mai mari companii din top 500 în lume își construiesc website-urile bazate pe WordPress. La nivel global, 30% din website-uri sunt create cu WordPress (WP) iar 60% din total CMS-urilor (Content Management System) sunt WP iar peste 42% din piața de magazine online existente este…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Un consilier PNL are zilele numarate in Consiliul Judetean in Politic / Unul dintre alesii judeteni ai PNL are zilele numarate in Consiliul Judetean, potrivit unor surse din partid, iar demersul de retragere a sprijinului politic se va oficializa in perioada urmatoare. La baza deciziei sta,…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie.Rudd va vizita SUA unde se va intalni cu companii de tehnologie pentru a discuta ideea, precum si alte eforturi de a stopa extremismul.Mii de ore…

- Conceptul „Stories” a fost pionierat de Snapchat, oferind utilizatorilor un loc unde sa publice imagini si clipuri video scurte efemere, care dispar dupa 24 de ore. Acesta a prins amploare in special dupa ce Facebook a copiat functia in toate serviciile sale de socializare, iar acum Stories ajung si…

- Producatorul de bunuri de larg consum Unilever a anuntat luni ca isi va retrage publicitatea de pe platformele digitale precum Facebook sau Google daca acestea creeaza disensiuni in randul societatii sau nu reusesc sa protejeze copiii.

- Guvernul britanic a lansat un software despre care spune ca poate detecta cu acuratete si bloca orice continut jihadist de pe internet, scrie BBC, potrivit News.ro . Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie. Rudd…

- Se pare ca aceasta ar fi cunoscut un barbat pe Snapchat, a manipulat-o si a convins-o sa fuga de acasa, scrie click.ro. Ceea ce s-a si intamplat. Heaven locuia in Texas si s-a intalnit cu barbatul cunoscut pe Internet in San Antonio. Citeste si Sedus pe Facebook si cu banii luati. Cum a fost…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta: peste 450 de solicitari, cinci persoane au fost gasite decedate in Eveniment / 467 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 02 februarie, ora 00.00– 05 februarie, ora 09.00, iar cinci persoane au fost gasite decedate,…

- Sapte presupusi traficanti de animale au fost arestati in Indonezia, acuzati ca ar fi vandut pe Facebook si WhatsApp crocodili, pitoni si alte specii protejate, au informat miercuri reprezentanti ai politiei indoneziene, relateaza AFP.

- Trafic de organe la Cluj. Ungureanu va depune la DIICOT ”probe zdrobitoare ignorate de procurori timp de 15 ani” Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale ”ignorate de procurori timp de 15 ani” despre care sustine ca pot proba faptul ca la Institutul Clinic…

- Producatorul de smartphone-uri HTC este in prezent intr-o pozitie nu foarte buna pe piata de smartphone-uri. In timp ce multe dintre modelele sale sunt la fel de capabile precum cele ale concurentei, acestea nu se vand la fel de bine, compania fiind nevoita anul trecut sa vanda o intreaga divizie catre…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Demisie in Consiliul Judetean: Adrian Iorga o inlocuieste pe Raluca Fedeles in Politic / Garnitura liberala din Consiliul Judetean se modifica, din nou, dupa ce Raluca Fedeles a fost aleasa in Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale, in functia de vicepresedinte pentru mediul de…

- Marile puteri de pe piața tehnologiei informaționale sunt ușor de reperat. Google, Facebook și Amazon domina in aceste zone, spune The Wall Street Journal. Intrebarea lansata și analizata de publicația americana este: ar trebui piața fragmentata pentru a crea noi oportunitați?

- Andy Foster, un barbat in varsta de 45 de ani care sufera de autism, s-a angajat de curand ca ospatar intr-un restaurant pentru a-și putea intreține mama bolnava de Alzheimer. Chelnerul s-a integrat ușor in colectiv, este muncitor și se poarta frumos cu toți colegii și clineții care intra in restaurant.…

- Incepand de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informationale risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) daca nu sterg continutul ilegal de pe platformele pe care le administreaza, de la mesaje calomnioase la propaganda neonazista si instigare la violenta.…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Batrana de 91 de ani, scoasa de pompieri din fantana in care cazuse in Eveniment / Pompierii videleni au salvat o batrana, in varsta de 91 de ani, care cazuse intr-o fantana, in localitatea Merenii de Sus, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Se pare…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul din dosarul in care este anchetat medicul Mihai Lucan, susține ca ministrul Sanatații, Florian Bodog, a fost audiat de procurorii DIICOT in noaptea de joi spre vineri, in același dosar. Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog,…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar amanata pentru intrarea in vigoare pana la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…