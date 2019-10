Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marius Bota, fostul deputat social-democrat Mihaita Gaina, senatorul afiliat PSD Ioan Talpos si fostul senator social-democrat Emanoil Savin au semnat motiunea de cenzura initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, potrivit documentului, informeaza AGERPRES . Mihaita Gaina a informat,…

- Deputatul ALDE Andrei Gerea considera ca, dupa ani in care politica a fost orientata catre stanga, este momentul ca dreapta sa ajunga la guvernare in Romania. 'Dupa cum stiti, ALDE, in momentul in care a decis sa paraseasca coalitia de guvernare, a anuntat ca va sustine prima motiune de cenzura care…

- Deputatul PSD Mihaița Gaina a demisionat marți din partid. Potrivit unei informari depuse in Biroul Permanent deputatul PSD de Ialomița a anunțat ca pleaca din PSD. De asemenea, deputatul de Suceava EmanueL Havrici care a parasit PSD saptamana trecuta s-a inscris in partidul PRO Romania.

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat vineri ca motiunea de cenzura initiata de PNL impotriva Guvernului Dancila va fi depusa marti, 1 octombrie, pentru ca pe 8 sau 9 octombrie actualul guvern sa fie demis.Citește și: Pericol in Capitala: un barbat lovește din senin femeile pe strada. Poliția…

- Deputatul PSD Mihaița Gaina a confirmat, in exclusivitate pentru ziarul nostru: «Confirm ca mi-am dat demisia din PSD și am semnat moțiunea!». La acest moment, deputatul Gaina declara ca este neafiliat politic, insa surse politice vorbesc despre inregimentarea acestuia la PRO Romania... Pica Guvernul…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL împotriva Guvernului Dancila au acceptat sa voteze la vedere în momentul în care moțiunea va fi dezbatuta în Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședintele PNL, potrivit Mediafax.Vicepreședintele…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, sustine ca nicio masura a Guvernului Dancila nu a fost tintita pe fond pentru bunastarea romanilor. ”Dupa trei ani de zile de secatuit Romania premierul ne propune pact pentru bunastare?”, a scris Turcan pe Facebook. Deputatul PNL sustine ca PSD a ”semnat…

- "Deocamdata avem o majoritate parlamentara foarte fluida, chiar discutam despre motiunea de cenzura, chiar si astazi am discutat cu Ludovic Orban, cu liderul PNL. Si am cazut de acord sa depunem toate eforturile care depind de noi pentru a strange cele 233 de semnaturi pentru a ne asigura ca motiunea…