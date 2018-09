Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Mara Mareș, a declarat sambata ca Guvernul e o catastrofa atat de mare, incat am putea sa numim un uragan "Viorica Dancila". Liderul Tineretului Liberal a precizat ca ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, este o "mini-Dancila", dupa balbaielile despre rectificarea bugetara.Citește…

- Guvernul se imprumuta 450 de milioane de euro de la BEI, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri. Memorandumul privind contractarea imprumutului pentru continuarea unor investitii in dezvoltarea rurala se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Legat de…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, ca scrisoarea premierului Viorica Dancila catre Comisia Europeana nu face decat sa „dea un semnal si la Bruxelles ca prin calm, prin intelegere si printr-o reactie echilibrata” pot fi detensionate discutiile din societate. Totodata, acesta critica „lipsa…

- "Avem o suplimentare importanta de fonduri pentru programul Rabla, privind acordarea a inca 30.000 de tichete pentru achizitia de autoturisme. Astfel vom ajunge la 50.000 de tichete alocate in acest an programului Rabla, dublu fata de anul 2017", a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, intr-o conferinta…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a precizat, sambata, ca acuzatiile conform carora anumite localitati nu ar fi primit suficiente fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate de inundatii sunt total nefondate. Deputatul PNL Ionel Palar a acuzat Guvernul ca…

- Deputatul PNL Ionel Palar a criticat Guvernul, susținand ca banii pentru inundații au fost alocați in funcție de apartenența politica a primarilor și ca ”daca primarul nu are carnet roșu, nevoile oamenilor nu exista”, potrivit Mediafax. ”Modul in care Guvernul Dancila a alocat bani localitaților…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, alocarea sumei de 212,15 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale din 28 de județe afectate de cantitațile foarte mari de precipitații care au generat inundații, alunecari de teren, au afectat infrastructura hidrotehnica,…