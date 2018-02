Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura:Doamna Dancila batjocoreste artistii, iar actualul ministru al Culturii doarme in papuci

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Deputatul USR Stelian Ion a sustinut, marti, ca presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a avut o intalnire cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia. "Am aflat indirect in motivarea pe care a spus-o colega noastra la inceputul sedintei Comisiei juridice ca se contramandeaza aceasta…

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Iata notele pe care le-au primit politicienii de la Remus Borza, alaturi de analiza deputatului independent: Liviu Dragnea- nota 8: Desigur ca are nota de trecere, și-a impus Guvernul. Viorica Dancila- nota 10: Omul saptamanii ramane premierul, Viorica Vasilica Dancila. E bine și pentru…

- Noua sesiune a Parlamentului incepe joi, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Deputatul ALDE de Suceava Stefan Alexandru Baisanu i-a adus in atentie noului ministru al Transporturilor, Lucian Sova, problema soselei de centura a Suceavei, precum si cea legata de lipsa de autostrazi in zona Moldovei. Vicepresedinte al Comisiei de transporturi din Camera Deputatilor, Alexandru ...

- Senatoarea liberala Laura-Iuliana Scantei, membru al Comisiei pentru cultura, a afirmat, luni, ca PSD i-a ''pus pumnul in gura'' si l-a compromis total pe ministrul propus pentru preluarea portofoliului Culturii, George Ivascu, prin trecerea la vot inainte ca acesta sa raspunda la intrebarile parlamentarilor.…

- Actorul George Ivascu, ministru desemnat pentru Cultura si Identitate Nationala, este profesor asociat doctor la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica (UNATC) si manager al Teatrului Metropolis, pe care l-a si infiintat.

- Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a declarat, joi, pentru Agerpres, ca va cere DIICOT redeschiderea unui dosar de trafic de organe din 2005, despre care spune ca ar fi fost musamalizat de organele de cercetare penala."Sunt documente…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens. "Traficul de organe se facea in miezul zilei la…

- Mâine, în partea a doua a zilei, Comitetul Național al PSD se va reuni pentru a decide în privința componenței Guvernului Dancila. Ulterior, Legislativul român se va întruni în ședința extraordinara și se va pronunța asupra investirii noului Cabinet de miniștri.…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD.Vezi…

- Presedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, care a publicat copiile mai multor contracte care arata ca evenimente ale PSD Lugoj au fost finantate din bani publici, a fost audiat la Politie în urma unei plângeri a directorului Casei de Cultura a Municipiului Lugoj. Acesta a depus la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Vineri, 29 decembrie 2017, liberalii valceni s-au deplasat in numar mare la Horezu pentru a participa la comemorarea a 84 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui om de stat, I. Gh. Duca. Eveniment de traditie pentru PNL Valcea, comemorarea lui I. Gh. Duca la Horezu, la finele fiecarui an, reprezinta…

- Dosarul Lucan. Emanuel Ungureanu: Procurorul de caz sa nu negocieze cu mafia din sistemul medical Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa…

- Deputatul social democrat Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, solicitandu-i sa prezinte strategia de revitalizare a obiectivelor culturale din mediul rural. Read More...

- Primaria Turda cere doua cinematografe de la stat Deputatul PSD de Cluj Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, caruia i-a solicitat transferul cinematografelor Tineretului si Fox in administrarea Primariei Turda.…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților, anunța adoptarea primei inițiative legislative a opoziției de catre Parlamentul Romaniei. Este vorba despre proiectul inițiat chiar de deputatul constanțean prin care vor fi amnistiate…

- Deputatul PSD Cluj Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, caruia i-a solicitat transferul cinematografelor „Tineretului” si „Fox” in administrarea Primariei municipiului Turda.

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marți, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat mulțumit de suma alocata. "În acest moment, bugetul…

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marti, proiectul de buget al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat multumit de suma alocata. "In acest moment, bugetul nostru, care are, evident, si o componenta…

- „Proiecții ale culturii romane in cultura europeana” este genericul sub care Muzeul Național al Literaturii Romane a organizat, la București, un simpozion internațional ce a reunit importanți oameni de cultura din țara și strainatate. „Proiectul nostru s-a nascut in mod firesc, dupa ce anul trecut…

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marți, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat mulțumit de suma alocata. "În acest moment, bugetul nostru,…

- Un parlamentar român din partidul lui Traian Basescu spune ca a cerut guvernului de la București sa examineze posibilitatea ridicarii cetațeniei române redobândite de șase deputați socialiști moldoveni care ar da dovada de atitudini „românofobe”, informeaza site-ul…

- Statutul magistratilor si Legea de modificare a ANI, retrase de pe site-ul Senatului Proiectele de lege privind modificarea Legii ANI si de modificare a Statutului magistratilor au fost retrase de pe site-ul Senatului, dupa ce deputatii din opozitie au reclamat ca proiectele au fost inregistrate…

- Procedural, un proiect de lege nu poate fi inregistrat la Camera decizionala pana cand nu este adoptat de prima Camera sesizata, insa pe site-ul Senatului cele doua proiecte apar ca fiind inregistrate la Biroul Permanent pentru dezbatere. Anomalia a fost reclamata de la tribuna Camerei Deputatilor…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a sustinut, in plen, ca raportul comisiei conduse de social-democratul Florin Iordache, intocmit la propunerea legislativa de modificare a statutului magistratilor, contine trei articole care nu au fost discutate in comisie. 'Un astfel de raport in cinci ani de experienta…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a amenintat pe deputatul USR Catalin Drula in timpul sedintei Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor in care s-a discutat initiativa ca parlamentarii sa beneficieze de girofar, scrie money.ro. Radulescu l-a amenintat pe Drula sustinand ca acesta a mintit cand…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, anunța ca prima lege din pachetul dezbatut in comisie, 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor, va intra la vot in Camera Deputaților miercuri, 6 decembrie.Modificarile la Legea 303/2004…

- Eforturile tuturor organizatiilor si personalitatilor membre CNMR s-au concretizat in multe actiuni de constientizare a identitatii poporului roman: a culturii, istoriei, limbii, modelelor si mentorilor natiunii romane de-a lungul timpului. Astazi, de 1 Decembrie 2017, zeci de actiuni ale reprezentantilor…

- Rodeanu, Comisia de Aparare: Carmen Dan a compromis ancheta. Lipsa de discretie denota amatorism sau intentie Deputatul USR Bogdan Ionel Rodeanu a declarat, joi, ca "descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in ceea…

- Reprezentantii PNL, PMP si USR au luat cuvantul ieri dimineata in plenul Camerei Deputatilor pentru a contesta declaratia transmisa marti de Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, in numele Parlamentului, ca reactie la comunicatul Departamentului…

- Deputatul PSD Dorel Caprar a explicat in fata unui grup de ofiteri de rang inalt, intre care si fosti sefi de Stat Major General, ca nu a stiut ca la Oradea functioneaza Centrul de Excelenta HUMINT NATO. A aflat intamplator, zilele trecute, in timpul unei vizite de lucru la fata locului. Inaugurata…

- Președintele Comisiei pentru Cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, și-a exprimat tristețea fața de moartea actriței Stela Popescu, aratand ca "pentru dumneaei, viața a fost teatrul de revista, a fost scena, a fost spectacolul". "Am…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu, fost ministru al Justiției, a criticat, joi, decizia Comisiei speciale parlamentare pe legile Justiției de abrogare a prevederii potrivit careia președintele Romaniei putea refuza o data numirea magistraților, susținand ca in acest fel s-a rupt echilibrul dintre Președinție…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților, a transmis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatații, Florian Bodog, prin care ii cere sa demita de urgența factorii responsabili pentru organziarea deficitara a examenului…

- Plic suspect primit la comisia juridica, in timpul dezbaterii legilor justiției. Președintele comisiei speciale pentru modificarile aduse legilor din justiție, Florin Iordache a declarat ca el nu a vazut, personal, plicul, și nu știe ce este in el, dar ca a solicitat staff-ului comisiei sa verifice.…

- PNL Dolj a sustinut, astazi, o conferința de presa la care au participat Ștefan Stoica – președintele PNL Dolj, senatorul Mario Ovidiu Oprea – președintele PNL Craiova si Mihai Firica – presedintele Comisiei de Cultura a PNL Dolj. Potrivit unui ...

- Cristina Dumitrache a organizat, vineri dupa-amiaza, o dezbatere pe tema "Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare", la care au participat peste o suta de persoane, evenimentul fiind gazduit in sala mica a Casei de Cultura din Constanta. Deputatul social-democrat a precizat de la inceputul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca membrii PSD si ALDE ai Comisiei senatoriale de Aparare care au lipsit de la sedinta in care urma sa se discute legea de achizitie a rachetelor Patriot au trebuit sa participe la un alt eveniment. Proiectul de lege urmeaza sa fie adoptat luni in Senat, iar…

- Președintele Comisiei de cultura din Camera Deputaților, liberalul Gigel Știrbu, afirma ca, prin cea de-a doua rectificare bugetara, Guvernul "ignora necesitațile Ministerului Culturii și taie bugetul acestuia cu 27,8 milioane lei" in anul premergator Centenarului Marii Unirii, fapt ce…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Specialistii din Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) se vor adresa DIICOT cu privire la procedurile de achizitie a unor obiecte de patrimoniu, a declarat pentru News.ro arheologul Catalin Lazar, dupa intalnirea de miercuri cu ministrul Culturii si Identitatii Nationale. Lui Lucian Romascanu…

- Opoziția il acuza pe Dragnea ca blocheaza proiectul de lege care privește achiziția sistemului de rachete Patriot. Avertismentul a venit din partea parlamentarilor USR și PNL, care afirma ca daca aceasta lege de achiziție a rachetelor Patriot nu va fi adoptata, Romania nu va reuși sa cheltuie cei 2%…