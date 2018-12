Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Alba, Corneliu Olar, a pierdut definitiv un proces prin care a contestat un raport al Agentiei Nationale de Integritate care l-a identificat in conflict de interese pentru ca si-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. Solutia a fost pronuntata in 29 noiembrie la Inalta Curte de Casatie…

- Gheorghe Popa, consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Silistea, a chemat la judecata Agentia Nationala de Integritate. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta. Pe data de 14 noiembrie, magistratii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit primul termen in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate contesta o decizie a Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia a respins cererea inspectorilor ANI de verificare a averii lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului…

- Primarul comunei Lupșa, Danuț Barzan, nu a obținut suspendarea hotararii definitive prin care a fost declarat in conflict de interese administrativ dupa ce și-a angajat soția in instituția pe care o conduce. Curtea de Apel Alba Iulia a respins miercuri, 24 octombrie, cererea acestuia cu privire la suspendarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a pronuntat sentinta definitiva in dosarul in care deputatul Laurentiu Nistor, presedintele filialei judetene PSD Hunedoara, a contestat decizia prin care Agentia Nationala de Integritate a constatat ca s-a aflat in conflict de interese administrativ, angajandu-si…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins actiunea civila a primarului orasului Teius, Mirel Halalai, initiata in contradictoriu cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) si care a avut la baza raportul emis in 2015 privind existenta unui posibil conflict de interese. Mirel Halalai nu are, insa, emotii cu…

- Primarul comunei Lupșa, Danuț Barzan (PSD), a pierdut definitiv procesul civil prin care a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate, din noiembrie 2015. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins in 17 septembrie 2018 recursul primarului, astfel incat acesta ar urma sa iși piarda mandatul.…