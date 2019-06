Stiri pe aceeasi tema

- Votul lui Andrei Nastase la APCE pentru eliminarea sanctiunilor impuse Rusiei, dupa ce a anexat peninsula Crimeea in martie 2014 și s-a implicat in razboiul din estul Ucrainei, confirma faptul ca Alianta Kozak exista.

- Deceptia e cu atât mai mare cu cât a fost o lunecare (o prabusire!) pe loc drept. Nu conteaza ca APCE e un fel de ONU a Europei, fara mare relevanta, un club de opinii si de atitudini fara consecinte (mai mult conteaza derivata ei: CEDO). Nu conteaza ca marile puteri…

- Deputatul PPDA Andrei Nastase nu poate fi numit pro-european in conditiile in care si-a dat votul pentru Rusia la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Astfel, el a demonstrat ca face jocul Moscovei si nu este solidar cu celelalte state care au fost sub jugul URSS-ului.

- Votul lui Andrei Nastase la APCE pentru Rusia a trezit nu doar nedumerirea majoritatii politicienilor de la Chisinau, dar si indignarea disporei moldovenesti si critici din partea expertilor.

- Partidul Liberal condamna votul acordat in favoarea Federației Ruse de catre președintele delegației Parlamentului RM la APCE, Andrei Nastase, impreuna cu Vlad Batrincea, cel care a rupt harta Romaniei Mari in Parlament.

- Deputatul socialist, Vlad Batrincea, a venit cu o reacție, dupa ce mai multe voci au criticat votul sau și al lui Andrei Nastase pentru revenirea Federației Ruse la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Dansul spune ca alaturi de R. Moldova au votat și țari membre a Uniunii Europene, iar votul…

- Andrian Candu a comentat votul lui Andrei Nastase in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europen privind revenirea delegației Federației Ruse. „Daca mai avea cineva vreun dubiu ca majoritatea parlamentara actuala servește interesele Rusiei, azi ne-au spulberat toate ȋndoielile”, scrie Candu.

- Deputatul UDMR Marton Arpad afirma ca este posibil ca magistratii care critica modificarea Codurilor penale "sa nu fi avut timpul sa citeasca ce s-a votat, ca se mai intampla".Marton Arpad considera nejustificate criticile magistratilor fata de modificarea Codurilor Penale. Citește…