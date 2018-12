Deputatul ”mitralieră”: Nu-l suspendăm acum pe Iohannis. Îl lăsăm sa cadă de tot Intrebat de ce PSD nu-l suspenda din functie pe presedinte țarii, Catalin Radulescu a raspuns: „Nu vrem sa-i dam posibilitatea sa ajunga la un procent, cand este in cadere maxima, il lasam sa cada pana la sfarsit. Noi vrem sa facem aceasta plangere penala". Potrivit acestuia, si „minciuna este socotita tot la inalta tradare". „Am mai discutat, nu este prima data cand noi am mai facut acuzatii vizavi de presedintele Iohannis pentru inalta tradare, pentru ca si minciuna este socotita tot la inalta tradare. Dansul, in decursul timpului si anul trecut si anul acesta, a mintit fabulos la televizor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

