- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca sunt doua categorii de protestatari - care habar n-au de ce ies in strada si care sunt pusi de 'sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania'.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca decizia ministrului Justitiei de a cere revocarea procurorului-sef DNA a fost „normala si fireasca, dar foarte tarzie”. Acesta spune ca se impunea deoarece Kovesi ar fi „mintit in foarte multe luari de pozitie” si a adaugat ca presedintele Klaus Iohannis…

- Deputatul social democrat a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul general al Romaniei."O gasesc normala si fireasca si foarte tarzie (n.r. revocarea Laurei Codruta Kovesi), si, asa cum am mai spus, cred ca primul trebuia revocat domnul procuror general, pentru…

- Catalin Radulescu il critica dur pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca nu a luat masuri in urma scandalului iscat in DNA."Cazul asta a fost o practica a DNA-ului pentru a maslui dosare. Primul care trebuia sa reacționeze era procurorul general. Trebuia sa ceara suspendarea și anchetarea…

- Un parlamentar PSD cere o noua comisie de ancheta, care ar urma sa verifice activitatea Directiei Nationale Anticoruptie. Catalin Radulescu, supranumit „deputatul Mitraliera”, condamnat definitv la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, o acuza pe Laura Codruta Kovesi ca…

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta în castrarea chimica a acestora, a reusit în alte tari europene, un exemplu în acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei

- Invitat in emisiunea ”Dosar de politician”, fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. ”Legea ANI este o mare porcarie.…

- "In weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca si forma. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca si forma si le voi propune in sensul asta. Abuzul in serviciu, propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam ca in 90 %…

- Radulescu a spus ca in sedinta de luni a PSD va fi facuta o analiza a ministerelor si a fiecarui ministru, dupa care se va stabili ce ministri vor ramane si vor urma negocieri cu filialele pentru desemnarea noilor ministri. "Cam un sfert dintre ministri vor pleca si vor fi inlocuiti. Cred ca de data…

- Peste 5.000 de persoane au protestat sambata seara impotriva sistemului, a legilor justiției si a PSD la Cluj-Napoca, informeaza Agerpres. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte cu mesaje precum „Suntem cu ochii pe voi”, „Uniti salvam toata…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a spus, in CExN al PSD, la inceputul saptamanii, ca stie ca se pun la cale actiuni de „mazilire” a sa, el reprosandu-le lui Mihai Tudose si Marcel Ciolacu faptul ca sustin „statul paralel”, a precizat, vineri, Mediafax, deputatul Catalin Radulescu.Citeste…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. 0 0 0 0 0 0

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Catalin Radulescu ar putea fi campionul proiectelor controversate! Modificarile propuse la Codul penal nu sunt singurele care au stârnit nemulțumiri. Deputatul PSD s-a gândit și la aleșii locali.

- Catalin Radulescu, poreclit si „deputatul mitraliera” dupa ce a sustinut ca e dispus sa foloseasca mitraliera impotriva romanilor care protesteaza a avut o noua iesire nervoasa si extrem de agramata...

- Seful comisiei speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, în direct la Realitatea Tv, ca nici el nu este de acord cu propunerea lui Catalin Radulescu, care a propus ca mpragul pentru abuzul în serviciu sa fie de 200 000 de euro.

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- Bagat chiar de PSD sub pres o buna perioada, Catalin Radulescu a reaparut la suprafata si deschide din nou gura aducand partidului multa cinste si fala. Din moment ce nu-i taie de tot mufa, logic este sa credem ca PSD isi asuma o astfel de podoaba. Una fara strop de minte din moment ce Radulescu […]…

- Catalin Radulescu, deputat PSD, a depus la Parlament o inițiativa legislativa conform careia faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Magdalena Șerban ar fi avut un discurs halucinant in fața anchetatorilor. Potrivit unor surse apropiate anchetei, ucigașa Alinei Ciucu i-ar fi spus unui om al legii mai tanar ca vrea sa se marite, dupa ce timp de mai multe ori nu a dorit sa le spuna nimic concret polițiștilor.Citește și: Deputatul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a gasit soluția pentru a rezolva aglomerația din închisorile din România: el propune închisoarea la domiciliu pentru toți cei condamnați la maxim 3 ani de închisoare.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și ca „deputatul mitraliera”, a declarat la Digi24 ca, printre altele, prin modificarea legilor Justiției, PSD, ALDE și UDMR vor sa elimine „ororile” facute de Inspecția Judiciara. Deputatul mai spune ca procurorul general nu a ințeles nimic și ca daca legea…

- „Domnule Drula, nu vrei dumneata sa te intalnesti cu mine in mod privat, sa-mi spui mie de Hummer, ca sa avem o discutie, daca vrei, amandoi! Te rog eu, daca vrei, discuta cu mine. Puteti sa veniti chiar amandoi! Mai luati-va toata gasca aia a voastra, ca si asa nu faceti niciunul fata", i-a spus Radulescu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-ar fi amenințat pe deputatul USR Catalin Drula, in Camera Deputaților, la ședința Comisiei de Transporturi, unde se discuta inițiativa ca parlamentarii sa beneficieze de girofar, relateaza Money.ro. Incidentul a fost relatat și de catre deputatul USR Adrian-Claudiu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și drept deputatul „mitraliera” dupa ce s-a laudat ca are arme de acest tip acasa, a declarat luni ca va cere demisia șefului Jandarmeriei pentru evenimentele care au avut loc in timpul protestelor din Piața...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au strans vineri pentru a protesta in Piata Victoriei, pe o ploaie marunta, sub titlul „Romania moare“. Alti oameni au adus cu ei steaguri si pancarte. Protestatarii au strigat „De sarbatori, fara dictatori“, „Justitie, nu coruptie!“, „Firea, nu uita, asta nu e piata…