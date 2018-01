Deputatul "mitraliera" cere PSD retragerea sprijinului politic pentru Tudose-Ciolacu

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile se acutizeaza in PSD și merg catre deznodamant. Maine la ora 16.00 la sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff va avea loc o ședința cruciala a Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) unde se vor tranșa lucrurile: va pleca Mihai Tudose din fruntea Guvernului Romaniei sau Liviu…

- Lucrurile se acutizeaza in PSD și merg catre deznodamant. Maine la ora 16.00 la sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff va avea loc o ședința cruciala a Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) unde se vor tranșa lucrurile: va ramane Mihai Tudose in fruntea Guvernului Romaniei sau…

- In ședința CEX de luni, gruparea apropiata de șeful PSD, Liviu Dragnea, ar pregati retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, potrivit unor surse citate de Realitatea TV. Daca se confirma acest scenariu, ar insemna ca Dragnea va incerca sa scape de Tudose așa cum a reușit și cu Sorin…

- Felix Stroe, președintele PSD Constanța, susține ca așa cum premierul are responsabilitatea actului de guvernare, tot acesta trebuie sa fie și cel care ia și decizii. „Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discuție serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid și despre cum…

- "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi. Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat", scrie Manda pe Facebook.…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul Executiv National al partidului trebuie sa se intruneasca de urgenta pentru a retrage sprijinul politic al echipei…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul Executiv National al partidului trebuie sa se intruneasca de urgenta pentru a retrage sprijinul politic al echipei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Bacau, ca „spera” ca premierul Mihai Tudose sa ramana in funcție, potrivit Digi24. Liviu Dragnea a comentat și propunerea facuta de deputatul Catalin Radulescu, de a retrage sprijinul politic pentru echipa Tudose-Ciolacu, solicitand intrunirea…

- In meciul fara manusi intre liderii PSD intervine si deputatul Catalin Radulescu. El cere o intrunire de urgenta a Comitetului executiv PSD pentru a se discuta schimbarea premierului Tudose.

- Deputatul Catalin Marian Radulescu a transmis, printr-o postare pe contul sau de socializare, ca solicita intrunirea de urgența a Comitetului Executiv Național (CexN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu, conform…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu cere intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu, pe fondul conflictului dintre șeful Guvernului și ministrul de Interne,…

- "Bravo, Carmen Dan, sah mat!Ca membru vechi, al partidului meu, PSD, solicit intrunirea de urgenta a CEX -ului, pentru a hotari, daca , dupa iesirea necontrolata si nestatutara a premierului Tudose, mai sustinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare , si daca dupa iesirile repetate in mass- media, contrare…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii...

- Razboiul dintre Mihai Tudose și Carmen Dan are ecouri puternice in PSD. Premierul a reușit sa starneasca revola unor colegi din tabara Dragnea. Deputatul Catalin Radulescu face apel la intrunirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD pentru a se retrage sprijinul politic cuplului din…

- Deputatul Catalin Radulescu îl ataca dur pe premieurl Mihai Tudose si cere întrunirea de urgenta a Comitetului Executiv al PSD, pentru a decide atât retragerea sprijinul politic acordat echipei Tudose-Ciolacu.

- El va vorbi despre cele mai importante subiecte de pe scena politica și se va referi și la intalnirea care a avut loc pentru sarbatorirea onomasticii lui Ionel Arsene. S-a intamplat duminica seara, cu doar cateva ore de sedinta cruciala a Comitetului Executiv National al partidului de luni. La eveniment…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si "flerul" sau politic sunt "prea revolutionare pentru unii". "Iata, ca inca o data, intuitia mea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si ”flerul” sau politic sunt ”prea revolutionare pentru unii”.

- Catalin Radulescu ar putea fi campionul proiectelor controversate! Modificarile propuse la Codul penal nu sunt singurele care au stârnit nemulțumiri. Deputatul PSD s-a gândit și la aleșii locali.

- Catalin Radulescu, poreclit si „deputatul mitraliera” dupa ce a sustinut ca e dispus sa foloseasca mitraliera impotriva romanilor care protesteaza a avut o noua iesire nervoasa si extrem de agramata...

- Seful comisiei speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, în direct la Realitatea Tv, ca nici el nu este de acord cu propunerea lui Catalin Radulescu, care a propus ca mpragul pentru abuzul în serviciu sa fie de 200 000 de euro.

- Acesta, supranumit si "deputatul mitraliera", a precizat ca retrage acest proiect, care propunea, printre altele, un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, faptul ca luarea/darea de mita pentru altul nu mai sunt infractiuni si executarea la domiciliu a pedepselor sub 3 ani, dar va mentine…

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari social-democrați referitore la abuzul in serviciu este „pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid.

- Social-democratul Catalin Radulescu, poreclit și deputatul „Mitraliera” dupa ce a spus ca ar folosi arma sa AKM pe manifestanții care au protestat impotriva OUG 13, a inregistrat pe 18 decembrie, o inițiativa legislativa care lasa DNA si ANI fara obiectul muncii. El propune o modificare a unui articol…

- Social-democratul Catalin Radulescu, cunoscut dupa porecla "deputatul-mitraliera", este unul dintre artizanii mai multor modificari ale Codului Penal, printre care se numara si introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu. Miercuri, insa, el a spus ca masurile reprezinta in fapt…

- Intr-o singura zi, 18 decembrie, deputatul PSD Catalin Radulescu a depus in Parlament trei proiecte de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Este vorba inclusiv de redefinirea unor infracțiuni precum luarea și darea de mita, traficul de influența și abuzul in...

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- Deputatul "mitraliera" Catalin Radulescu (PSD) a depus un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen…

- Bagat chiar de PSD sub pres o buna perioada, Catalin Radulescu a reaparut la suprafata si deschide din nou gura aducand partidului multa cinste si fala. Din moment ce nu-i taie de tot mufa, logic este sa credem ca PSD isi asuma o astfel de podoaba. Una fara strop de minte din moment ce Radulescu […]…

- Catalin Radulescu, deputat PSD, a depus la Parlament o inițiativa legislativa conform careia faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Magdalena Șerban ar fi avut un discurs halucinant in fața anchetatorilor. Potrivit unor surse apropiate anchetei, ucigașa Alinei Ciucu i-ar fi spus unui om al legii mai tanar ca vrea sa se marite, dupa ce timp de mai multe ori nu a dorit sa le spuna nimic concret polițiștilor.Citește și: Deputatul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și ca „deputatul mitraliera”, a declarat la Digi24 ca, printre altele, prin modificarea legilor Justiției, PSD, ALDE și UDMR vor sa elimine „ororile” facute de Inspecția Judiciara. Deputatul mai spune ca procurorul general nu a ințeles nimic și ca daca legea…

- „Domnule Drula, nu vrei dumneata sa te intalnesti cu mine in mod privat, sa-mi spui mie de Hummer, ca sa avem o discutie, daca vrei, amandoi! Te rog eu, daca vrei, discuta cu mine. Puteti sa veniti chiar amandoi! Mai luati-va toata gasca aia a voastra, ca si asa nu faceti niciunul fata", i-a spus Radulescu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a amenintat, marti, pe colegul sau de la USR, Catalin Drula, sustinand ca acesta a ales sa minta ca social-democratii au propus un amendament potrivit caruia parlamentarii sa aiba dreptul la girofar, informeaza Mediafax.”Nu vrei dumneata sa te intalnesti cu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și drept deputatul „mitraliera” dupa ce s-a laudat ca are arme de acest tip acasa, a declarat luni ca va cere demisia șefului Jandarmeriei pentru evenimentele care au avut loc in timpul protestelor din Piața...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci il intereseaza ca in Romania sa nu mai existe abuzuri, o serie de modificari la legile Justitiei vizand ca Inspectia Judiciara sa fie sub control parlamentar iar procurorii sefi sa fie numiti de Legislativ,…

- Deputatul ”mitraliera”, Catalin Radulescu, a reclamat la poliție ca hoți sofisticați i-au furat masina, în valoare de 150.000 de euro. ”Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si când…

- Propuneri scandaloase la legile justiției! Deputatul PSD, Catalin Radulescu vrea ca Parlamentul sa fie vioara întâi în justiție. Parlamentul sa numeasca procurorii șefi și tot Parlamentul sa controleze și Inspecția judiciara.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a ramas fara bolidul sau luxos in valoare de 150.000 de euro, dupa ce autoturismul i-a fost furat chiar din fața sediului SRI. Mașina, un Range Rover, fusese cumparata in urma cu doar doua luni, iar deputatul o parcase in fața SRI, unde trebuia sa se prezinte in fața…