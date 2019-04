Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Argeș, Nicolae Georgescu, s-a alaturat echipei conduse de Victor Ponta și va sprijini candidații PRO Romania la alegerile europarlamentare din 26 mai. Nicolae Georgescu a semnat luni, 22 aprilie,...

- "Astazi, am decis sa ma alatur unei echipe pe care o cunosc și in care ma regasesc in ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevarate. Sunt dezamagit ca in județul Argeș am ajuns ca valorile de stanga sa fie reprezentate de un personaj precum Catalin Radulescu – "Mitraliera".Voi…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a propus luni, în ședința de grup a deputaților social-democrați, o idee care i-a "venit azi-noapte" - social-democrații sa susțina organizarea unui miting de amploare pentru a prijini controversata secție speciala de investigare a magistraților."Orice…

- Miting contra miting. Acesta este raspunsul la care s-a gindit deputatul "Mitraliera", acum lider al deputatilor PSD. Catalin Radulescu propune ca social-democratii sa iasa in strada in apararea Ordonantei 7 data de Tudorel Toader, ce modifica legile justiției, scrie realitatea.net. Radulescu a propus…

- Deputatul ALDE Calota Florica Ica: “Liceele agricole trebuie sa devina o prioritate nationala!” in Social / on 27/02/2019 at 14:08 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica a adus in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, in ședința de miercuri, 13 februarie,…

- Acuzații extrem de grave lansate de deputatul PSD Catalin Radulescu la adresa USR. Acesta a explicat, miercuri, ca a fost depusa plangere la Parchetul General impotriva inițiativei „Fara penali in funcții publice”. Social - democratul acuza ca peste 500.000 de semnaturi au fost falsificate de USR.Citește…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca este sigur ca Romania va continua sa aiba o creștere economica robusta și consistenta. „Echilibrele economice se vor consolida, nivelul de trai va crește. Vor fi mai multe locuri de munca. Leul se va aprecia. Sunt doar cateva dintre perspectivele anilor…

- Codrin Stefanescu si Marius Dunca, au fost huiduiti de cativa protestatari, inaintea unei conferinte de presa organizate de PSD Brasov. In momentul in care Codrin Stefanescu si Marius Dunca, fost ministru al Sportului, acum presedinte al PSD Brasov, au ajuns la sediul hotelului in care are loc o conferinta…