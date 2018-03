Stiri pe aceeasi tema

- Seful PSD Arges, Serban Valeca, a declarat, joi seara, corespondentului MEDIAFAX, ca organizatia PSD Pitesti a decis sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu. Reactia vine dupa ce lui Valeca i s-a "recomandat sa fie mai dur", iar lui Radulescu i s-a reprosat ca nu a respectat statutul…

- Procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, joi, trei perchezitii la persoane suspectate de vanzare de substante psihoactive, descinderile avand legatura cu cazul unui tanar mort in conditii suspecte si abandonat…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța achiziționarea pachetului majoritar, in proporție de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piața din Pitești, Costești și Curtea de Argeș. Grupul Solomed a fost inființat in 1997 și este unul dintre…

- Vremea nu face ca apa sa patrunda doar in diferite gospodarii din Arges ci si in cladiri foarte importante din Pitesti. A fost nevoie de o ploaie de cateva ore pentru ca Sala Sporturilor sa se transforme intr-un mic lac. Apa a patruns in zona vestiarelor, ajungand undeva la 40 de cm, conform estimarilor…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Scene deprinse, parca, din filmele cu mafioti s-au petrecut, ieri, in judetul Arges. Un barbat de 28 de ani a fost gasit mort pe o strada din municipiul Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, vicepresedinte al ALDE, a afirmat vineri, la Pitesti, ca cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale din 2019 este Calin Popescu-Tariceanu, care a demonstrat prin activitatea sa ca poate sa-i reprezinte pe romani. In opinia sa, alegerile pentru Parlamentul…

- Un barbat de 47 de ani și-a injunghiat iubita pe o strada din județul Argeș chiar de Ziua Femeii. Dupa ce a comis gestul ingrozitor, acesta a incercat sa se sinucida. Cei doi au ajuns ulterior la spital in Pitești. Femeia a fost supusa imediat unei operații chirurgicale fiindca a suferit…

- Ape tulburi in PSD inaintea congresului care ar putea schimba lucrurișe in partidul condus de Liviu Dragnea. Mai exact, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, le-a raspuns dur lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu, dupa ce, cei doi lideri PSD au criticat politica partidului in privința…

- „Ne intoarcem in anii 50, pe vremea epurarilor comuniste”, acuza deputatul Catalin Radulescu, zis si „Mitraliera″. Asta in timp ce surse politice o dau pe sefa Guvernului, Viorica Dancila, drept candidata pentru postul de presedinte executiv. In interiorul PSD a aparut un cor al nemultumitilor care…

- Doi jurnaliști Washington Post au petrecut patru zile in județul Valcea și pe Valea Oltului, iar articolul scris este unul elogios la adresa frumuseților naturale și a manastirilor din aceasta zona. Christine Pendzich și Eva von Falkenstein, cea din urma stabilita la București, au realizat un articol…

- Ioan Deneș, dl. ministru al Apelor si Padurilor, a fost prezent sambata, 3 martie, la Pitești, ocazie cu care au avut loc consultari in cadrul unei ședințe de lucru cu silvicultori, proprietari de paduri și primari din noua județe: Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Calarași,…

- Indemnizațiile unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, acordate veteranilor, în cazul decesului beneficiarului dupa adoptarea deciziei Comisiei speciale, vor putea fi ridicate de catre succesori. O prevedere în acest sens se conține într-un proiect de hotarâre…

- Președintele ALDE Pitești, Robert Tudorache, a fost prezent, in calitate de secretar de stat la ministerul Energiei, la semnarea acordului intre Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN) și Comisariatul pentru Energie Atomica (CEA) din Franța. Evenimentul a avut loc la sediul ICN din Mioveni. Colaborarea…

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- In timp ce autoritatile judetene, in frunte cu presedintele CJ Arges, Dan Manu, dorm pe ele, primaria Capitalei va amplasa un bust al luptatoarei anticomuniste Elisabeta Rizea, supranumita “Eroina de la Nucsoara”, in Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, potrivit unui proiect de hotarare propus de consilierii…

- Drumul National 73 (care face legatura intre localitațile Brașov – Rașnov – Bran – Fundata – Campulung – Pitești), pe o lungime de 103,25 km, pe teritoriul județelor Brașov si Argeș, face obiectul unui program de modernizare printr-un contract desfașurat de CNAIR prin Fondul European de Dezvoltare Regionala…

- Biroul Permanent al PSD Argeș, intrunit pe 22 februarie 2018, avand pe ordinea de zi soluționarea situației tensionate aparute in organizația PSD Ștefanești, a luat mai multe hotarari și anume dizolvarea Biroului Executiv PSD Ștefanești, sancționarea cu avertisment, conform statutului PSD, a primarului,…

- Procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul ...

- Un barbat din judetul Arges sa ajuns in stare grava la Spitalul Județean din Pitești dupa ce a fost izbit de o duba a mascatilor, in comuna Malureni. Este vorba de o mașina care apartine SAS (Serviciul de Actiuni Speciale) si care se intorcea din misiune. Vom reveni cu amanunte! Foto…

- Prezent joi, la Pitești, unde a luat parte la conferința de presa a ALDE Argeș, deputatul Varujan Vosganian, vicepreședinte al partidului la nivel național, a facut o scurta evaluare a filialei județene. Varujan Vosganian a afirmat ca filiala ALDE Argeș este printre cele mai bune filiale.“Filiala ALDE…

- In cadrul ședinței Colegiului Prefectural din luna februarie a fost pusa pe tapet și problema transportului in comun intre Pitești și localitațile limitrofe, dupa ce in sala și-a facut apariția primarița orașului Ștefanești, Jenica Dumitru, insoțita de consilierii locali și de cațiva localnici. Primarul…

- Accident la primele ore ale diminetii in apropiere de Pitesti. Un camion s-a rasturnat ieri in apropiere de Pitesti, echipajele de salvare ajungand imediat la fata locului. Soferul ce a pierdut controlul mastodontului nu s-a ales cu rani grave, dar incarcatura ce era transportata a cam fost compromisa.…

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta in castrarea chimica a acestora, a reusit in alte tari europene, un exemplu in acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei propuneri legislative. El spune ca nu s-a consultat…

- Liber de contract din vara, cand și-a reziliat contractul cu Rostov, Andrei Prepelița s-a antrenat in aceasta iarna cu FC Argeș, la Pitești, acolo unde și locuiește. Sursele GSP.RO susțin ca mijlocașul de 32 de ani va evolua din nou in Liga 1. Prepelița ar fi purtat mai multe randuri de discuții cu…

- Vila memoriala a fost ridicata in perioada interbelica la Eforie Sud. O placa memoriala pusa in curtea vilei Amelia aminteste anul de constructie, 1938. Aici sunt incrustate numele corifeilor care au lucrat la realizarea cladirii: arhitectii Horia Georgescu si Horia Creanga, precum si proprietarul,…

- Invitat in emisiunea ”Dosar de politician”, fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. ”Legea ANI este o mare porcarie.…

- Radulescu a spus ca in sedinta de luni a PSD va fi facuta o analiza a ministerelor si a fiecarui ministru, dupa care se va stabili ce ministri vor ramane si vor urma negocieri cu filialele pentru desemnarea noilor ministri. "Cam un sfert dintre ministri vor pleca si vor fi inlocuiti. Cred…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. 0 0 0 0 0 0

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- In curand, traficul rutier pe drumurile importante din judetul Arges, precum DN7 Pitesi – Ramnicu Valcea sau autostrada Pitesti – Bucuresti – vor fi supravegheate de politisti cu ajutorul dronelor. Dronele sunt un real ...

- Compania de Autostrazi a inchis un drum național din Cluj in perioada iernii Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Potrivit Companiei Naționale de…

- Deputații PSD de Timiș Adrian Pau și Matei Suciu au semnat o inițiativa legislativa a deputatului „Mitraliera”, prin care incompatibilitatea și conflictul de interese vor fi prescrise. Suciu are o decizie definitiva și irevocabila de incompatibilitate, iar Catalin Radulescu este infractor dovedit.

- Prezent joi seara in Pitesti la un eveniment, fostul presedinte al Curtii de Conturi a Romaniei, Nicolae Vacaroiu, fost senator de Arges al PSD, a tras un semnal de alarma cu privire la situatia ...

- Deputatul "mitraliera" Catalin Radulescu (PSD) a depus un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen…

- Echipa oradeana va aborda intalnirea cu dorinta expresa de reabilitare, chiar daca partida se anunta foarte dificila, formatia pitesteana fiind lidera clasamentului. „In mod clar, mergem la Sibiu cu gandul de a castiga meciul. Tot grupul nostru va trebui sa reactioneze dupa ultimele…