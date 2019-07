Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator Mircea Banias, fostul director al Directiei Domenii Portuare Eugen Bogatu, fostul secretar general al Ministerului de Interne Lauretiu Mironescu si ceilalti 36 de inculpati din dosarul privind importuri ilegale in Portul Constanta au fost achitati definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a luat act, vineri, de retragerea apelului DNA din dosarul in care Sebastian Ghița este judecat alaturi de foști șefi din poliție și parchete din Prahova, astfel ca decizia de pe fond, cea de achitare in cazul fostului deputat, ramane definitiva, conform…

- Sebastian Ghita a fost achitat definitiv vineri de un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat a fost judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Ploiesti, dupa ce Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ)…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, vineri, achitarea lui Eugen Stoina, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu, trimis in judecata de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru savarsirea infractiunii sustragere de la prelevarea de mostre biologice, dupa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat din nou pronuntarea in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu este cercetat pentru fapte de coruptie. Astfel, la sedinta din data de 5 iunie, magistratii au decis amanarea cauzei pentru data de 13 iulie 2019. De altfel, judecatorii au admis o cerere…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta MINUTA condamnarii lui Liviu Dragnea in Dosarul angajarilor ilegale de la DGASPC Teleorman:2401/1/2018 - I. Admite apelurile declarate de inculpatii Sefu Olguta, Marica Valentina Mirela, Balaban Constantin Claudiu, Gheorghe Nicusor, Botorogeanu Adriana, Milos (fosta…

- Adresa prin care Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție anunța Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) ca retrage apelul formulat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in dosarul in care este judecat unul dintre foștii lideri ai PSD, Viorel Hrebenciuc, ar putea fi și…

- Punct final in cercetarile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in ceea ce priveste examenele luate pe spaga la Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad. Procurorii au finalizat rechizitoriul si au dispus trimiterea in judecata a sotilor Viorel Eduard si Irina Monica Orasan-Alic.…