- Primul anunt privind licitatia pentru deszapezirea drumurilor judetene, transformata in contract-cadru pe patru ani, a fost publicat pe SEAP la sfarsitul lui septembrie 2017, urmand ca ofertele sa fie depuse in noiembrie. Procedura de achizitie a fost, insa, anulata, deoarece cei doi ofertanti…

- Astazi, deputatul roman Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, a prezentat la tribuna Camerei Deputaților o Declarație politica prin care a adresat o invitație de participare la „Marșul Reintregirii" care se va desfașura la Chișinau duminica,…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Nicolae Banicioiu a confirmat ca se retrage din cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD și ca nu se va lupta pe voturi cu Ecaterina Andronescu. "Ca sa fie clar pentru toata lumea....

- La alegeri au fost prezenți aproximativ 100 de delegați din tot județul, care au decis ca Marossy sa fie noul lider al organizației. Fostul președinte al UDMR Timiș, Halasz Ferenc, a decis sa faca un pas in spate și sa nu mai candideze pentru funcția de lider al UDMR Timiș, acesta ocupand…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ii indeamna pe participantii la congresul PSD la intelepciune, la calm, la colegialitate si ii sfatuiește sa nu uite ca vine si ziua de luni, aluzie la faptul ca sunt unele tensiuni in partid, care ar putea izbucni la congresul extraordinar de sambata.

- Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid"."Uitati care e situatia cu Dragnea. Ce…

- Presedintele ceh Milos Zeman, pro-rus, pro-chinez si anti-imigratie, a depus joi juramantul pentru cel de-al doilea si ultimul mandat de cinci ani, ramanand fidel discursului sau dur, cu accente populiste, in cadrul unei ceremonii la Castelul din Praga, sediul presedintiei, potrivit AFP. Primul sef…

- Funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție va ramane vacanta in viitorul apropiat. Asta dupa ce Mihai Poalelungi a decis sa plece din acest post, iar recent a fost ales judecator la Curtea Constituționala.

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Politia. De asemenea, sambata dimineata, mai sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri sunt anulate.

- Presa apropiata lui Klaus Iohannis scrie ca domnul președinte se pregatește sa emigreze la Bruxelles, din 2019.Administrația prezidențiala nu s-a deranjat sa comfirme sau sa infirme informația, deci vom vedea ce este adevarat sau nu.Ceea ce pot eu spune este ca Romania are nevoie de un președinte care:sa…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca, vineri dimineața, nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. De asemenea, nu sunt semnalate nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste ...

- Duminica, 25 februarie 018, a avut loc la Carei Adunarea Generala a membrilor Clubului Retromobil Romania, filiala judeteana Satu Mare, in scopul alegerii noii conduceri a filialei pe urmatorii doi ani. In urma votului exprimat de cei 18 membri activi (cei care detin autovehicol istoric, au participat…

- Partidul Acțiune și Solidaritate organizeaza un flashmob: "Zero discriminare, Plus toleranța", cu ocazia zilei internaționale „Zero discriminare". Oamenii au scandat "Тоleranța zero. Președinte zero", in fața cladirii Președinției.

- Inițiativa legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din întreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat în calitate de prima Camera sesizata. Camera Deputatilor, for decizional pentru acest proiect, a adoptat-o cu 233 voturi „pentru",…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Judecatorul Horațius Dumbrava face referire la publicarea de catre Tudorel Toader a actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, document care nu ar fi fost destinat publicitatii. “Evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare a procurorului-sef…

- Fostul presedinte interimar al PMP Sibiu, Ingrid Hohr, a fost aleasa sambata, cu unanimitate de voturi din cele validate, presedinte al filialei judetene a partidului. Citeste si: Fostul sef al CSM il DESFIINTEAZA pe ministrul Justitiei, dupa acuzatiile privind publicarea unui document SECRET:…

- Fostul presedinte al Georgiei Mihail Saakasvili a primit o interdictie de intrare in Ucraina pentru o perioada de trei ani, insa acesta a transmis ca se va reintoarce foarte curand in Ucraina, informeaza site-ul postului France 24.

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, a confirmat ca este din nou insarcinata. Potrivit unei postari pe Facebook, Elena urmeaza sa nasca peste trei luni. Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, a confirmat printr-o postare pe Facebook ca este din nou insarcinata.…

- Joi, 15 februarie, in cadrul organizatiei judetene de tineret ALDE au avut loc alegeri pentru functia de presedinte. Tinerii argeseni au decis ca functia sa ii revina lui George Adrian NAE, 27 de ani, inginer de profesie. “Desi nu a mai facut politica pana acum, el este perceput ca un tanar de perspectiva,…

- Beniamin Todosiu a fost ales in funcția de Președinte al Filialei USR Alba Iulia, fiind și singurul candidat inscris pentru aceasta funcție pe buletinele de vot. Membrii USR Alba Iulia au optat pentru o structura funcționala formata din 3 vicepreședinți, funcții ocupate de Gordeș Ioana, Andrei Burnete…

- Alexandru Dedu isi pastreaza postul de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, dupa ce ieri a adunat 100 de voturi in turul al doilea de scrutin al alegerilor. Narcisa Lecusanu a strans 99 de voturi. Cei doi au ajuns in ...

- „Am gasit acolo oameni tineri și dornici de acțiune, care vor sa se implice pentru a salva comuna lor de la nepasare, saracie și depopulare. Deși este situata intr-o zona deosebit de pitoreasca a județului nostru, prima impresie este a unui loc foarte indepartat de ceea ce trebuie sa insemne satul…

- Carlos Cordeiro a fost ales sambata presedinte al Federatiei americane de fotbal (USSF), in locul lui Sunil Gulati, care a demisionat dupa un esec rasunator, necalificarea nationalei masculine la Cupa Mondiala 2018, informeaza AFP. Licentiat al Universitatii din Harvard, cu experienta in finantele internationale,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, ar putea fi sanctionat de conducerea filialei judetene a PSD, dupa ce edilul nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei, unde a fost chemat pentru a da lamuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Surse din cadrul PSD Iasi au declarat pentru…

- Filiala USR Cluj a organizat duminica, 4 februarie 2018, alegeri interne pentru stabilirea noii echipe de conducere, cu participarea membrilor filialelor locale ale USR din județ. In urma votului, Elek

- Nicos Anastasiades a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cipru, fiind reales in functia de presedinte al tarii cu aproximativ 55.9% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a 95% din voturi.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica, editor:…

- Primarul comunei Cungrea, Liviu Voiculescu, a fost ales vineri, in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean al partidului, presedinte al filialei liberale judetene. El a fost singurul candidat pentru functie si a fost votat de 376 dintre cei 383 delegati prezenti la sedinta, conform Agerpres.Voiculescu…

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Slatina, ca ALDE nu este de acord cu Declaratia 600. Intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, Nita a raspuns ca in opinia sa nu mai este cazul unei discutii pe aceasta tema, deoarece…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte sambata in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival proeuropean, Jiri Drahos, in al doilea tur pe 26 si 27 ianuarie, potrivit rezultatelor aproape complete, citate de AFP si Reuters.…

- PSD Olt solicita organizarea ''de urgenta'' a Comitetului Executiv National al partidului, in contextul ultimelor evenimente, ''care au darul de a aduce grave prejudicii de imagine'' social-democratilor, se arata intr-un comunicat al organizatiei. Social-democratii…

- Medicii de familie amana, astazi, eliberarea retetelor gratuite si compensate catre pacientii care se prezinta la cabinete, asteptand ca in sedinata de Guvern sa fie aprobate modificarile propuse.

- Ce sansa au avut, cu adevarat, partidele istorice in 1990, intr-o tara in care s-au instalat rapid la putere vechii comunisti? Fiicele primului presedinte PNT Olt povestesc prin ce-au trecut in lunile premergatoare primului scrutin „liber“.

- Liderul partidului anti-separatist catalan Ciudadanos a subliniat joi seara ca locuitorii Cataloniei care se opun secesiunii au demonstrat ca sunt mai numerosi, Ines Arramedas asigurând ca separatistii "nu vor putea vorbi niciodata în numele Cataloniei întregi", informeaza…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Fostul sef de stat de dreapta Sebastian Pinera a castigat turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Chile, de duminica, adversarul sau socialist Alejandro Guillier recunoscand o "infrangere dureroasa", transmite AFP. Potrivit Autoritatii electorale chiliene, dupa numararea a peste 96% din voturi,…

- * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Liberala Florica Chereches a fost aleasa, duminica, presedinta Organizatiei Femeilor Liberale. La Congresul Organizatiei Femeilor Liberale (OFL) de la Palatul Parlamentului au participat aproximativ 1.200 de femei liberale. Florica Chereches a obtinut 692 de voturi,…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi.