Deputatul Matei Suciu, convins că alegerile interne în PSD Timiș vor avea loc pe 1 martie Deputatul Matei Suciu a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu crede ca alegerile interne in PSD Timiș vor fi amanate. Parlamentarul a detaliat și ce s-a intamplat in CEX-ul PSD, cand mai mulți membri nemulțumiți au mers pentru a-și exprima ofurile conducerii partidului. „S-a discutat in cadrul CEX-ului situația de la […] Articolul Deputatul Matei Suciu, convins ca alegerile interne in PSD Timiș vor avea loc pe 1 martie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

