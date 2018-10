Deputatul Matei Dobrovie demisionează din USR şi se declară pro-referendum "Susțin inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimțita intre un barbat și o femeie și demisionez din USR", a anuntat Matei Dobrovie pe Facebook. El indeamna oamenii sa mearga la referendum si sa voteze Da. "Am votat PENTRU in Camera Deputaților și indemn cetațenii Romaniei sa iasa la vot pe 6–7 octombrie! Aceasta inițiativa civica este un exercițiu democratic util, legitim și imbucurator. Este pentru prima data cand cetațeni ai Romaniei strang peste 3 milioane de semnaturi pentru a participa la o decizie. Voința… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

