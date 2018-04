Stiri pe aceeasi tema

Profesorii din școli trag un semnal de alarma: patru milioane de copii abia au ce manca acasa, iar o jumatate de milion - nici macar atat. Se duc la școala flamanzi și fura mancare din cantina școlii pentru cei de acasa.

- Tyler are doar cinci ani, dar a invatat sa faca economii. Este unul dintre copiii din Marea Britanie care traiesc in saracie. Chiar si banii de buzunar pe care ii primeste ii pune tot in pusculita familiei, pentru ca ii place sa daruiasca. Problemele financiare sunt coplesitoare pentru mama baietelului.…

- Saracie lucie pentru milioane de copii din Marea Britanie. Profesorii din școli trag un semnal de alarma: patru milioane de copii abia au ce manca acasa, iar o jumatate de milion - nici macar atat.

- Razvan si Dani vorbesc la Neatza despre ”placerile nevinovate” din copilarie. Și cum se cunosc de cand erau in fașa si, mai mult decat atat, am imparțit și impartașit orice, de la obiecte, pana la idei și pedepse, dialogul celor doi se poarta in jurul nostalgiei, sa zicem, dar mai degraba al umorului. ”Racaiam…

In perioada 27 februarie- 6 martie 2018, a avut loc la Napoli, in Italia, prima activitate transnaționala de predare, invațare

Ieri a avut loc la Aninoasa un derby intre doua importante echipe ale județului nostru, FC Aninoasa și Flacara Moreni.

Foto: 2015, Targoviste Primaria Municipiului Targoviște a ințeles, definitiv, ca miile de lampioane lansate, in ultimii ani, de Ora Pamantului,

- Conductorul trenului TGV Paris - Colmar se juca pe telefonul mobil și a uitat sa opreasca in stația Selestat. Pasagerii din gara au ramas, masca, garnitura trecand cu mare viteza. Cei care nu s-au putut da jos, au fost ”debarcați” la 27 de kilometri mai departe, așteptand doua ore un alt tren pentru…

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania

- Daca nu l-ai mai ascultat pana acum pe Ionuț de la Virgin Tonic cantand “Hai afara la zapada”, atunci trebuie sa dai play imediat. Andreea a caștigat astazi cafea pentru o luna de la Mizo Coffee, dupa pariul pus de baieți, pe langa faptul ca i-a raspuns lui Ionuț la wake up call. Ionuț n-a... View Article

- Managerul chinez al unei companii a facut o gafa uluitoare. Dupa o conferința a ramas singur in sala cu o angajata de care era indragostit și au inceput sa faca amor. Managerul firmei nu și-a dat seama ca inca era pornita camera video, așa ca imaginile au fost vazute de angajații firmei și au devenit…

Un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala Fisier PDF: Comunicat-de-presa-pr-BUL-VAR-SMIS-111455.pdf 1. Numar referința: Cod SMIS: 111455 numarul contractului

- Saracie, prostie, inegalitate, consumerism, exploatare, dependența de tehnologie, opresiune, politica, iluzie… sunt imaginile profunde ale lumii in care traim, care au facut inconjurul lumii. Au contribuit cu inteligența și subtilitate mai mulți artiști contemporani: desenatori, caricaturiști și chiar…

Sorana Cirstea a fost eliminata sambata noaptea in turul doi al turneului de la Indian Wells. Reprezentanta noastra, aflata pe

- Bucurestenii sunt asteptati la sfarsitul saptamanii la Festivalul Mucenicilor unde peste 20.000 de mucenici molovenesti vor fi copti in cuptor si dezmierdati cu miere si miez de nuca, dar si peste 5.000 de portii de mucenici muntenesti fierti intr-un urias ceaun. De asemenea, organiyatorii anunta ca…

Chimiștii și biochimiștii Spitalului Județean de Urgența Targoviște s-au alaturat colegilor din alte 14 unitați medicale din țara care au

Fostul primar al comunei Tartașești, Cristian Costache, zis „Lupu", a ajuns din nou dupa gratii. Fostul edil a primit o

- Decizie surprinzatoare a administratiei locale din comuna Baia, judetul Tulcea.Reprezentantii Primariei Baia au decis, in aceasta dimineata, sa curate de zapada, mai intai, parcul de joaca pentru copii, in timp ce trotuarele au ramas inzapezite.Astfel, locuitorii comunei Baia isi pot timite copii linistiti…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

Probleme de trafic la intrarea in Moreni, pe DJ 720. Un TIR nu a putut urca, pe panta din punctul

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. PUTEREA…

- Un barbat a fost abandonat de catre sotie de aproape cinci luni si i-a lasat cei patru copii. Barbatul nu stie unde a fugit femeia. Copiii stau in condiții mizere și iși fac temele la lumina lumanarii!

Proiectul "Eat Healthy, Live Healthy" este este un proiect Erasmus+ dezvoltat de Asociația Be You in colaborare cu Primaria Pendik

- Jurnaliștii de la flux24.ro au scos la iveala un alt text de pe Ziare.com, in care Ioana Ene Dogioiu, infiera judecatorii sub titlul ”Justiția, supraputerea abuziva in stat”. Reamintim ca aceeași Ioana Ene Dogioiu a reacționat marți dupa ce, un text publicat pe Ziare.com in 14 octombrie 2009 - și readus…

Doi tineri, de 24 și 29 de ani, ambii din Dragomirești, au fost prinși de catre politistii din cadrul

- BRAVO AI STIL ALL STARS FEBRUARIE 2018. Ultima editie de saptamana aceasta a defilarilor „Bravo ai Stil” din timpul saptamanii, inainte de gala eliminatorie de maine, se incheie vineri, 16 februarie, cu un spectacol vestimentar pe cinste. Cate concurente vor reusi sa se ridice la asteptarile juratilor,…

Sorana Cirstea s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului de la Doha. Reprezentanta noastra, din Targoviște, aflata pe

- Nu e prima data cand trebuie sa facem fata actiunilor unui guvern incompetent. Fara a pune in practica vreo viziune de dezvoltare coerenta si fara sa reuseasca sa ne uneasca in jurul unui proiect de tara demn de anul Centenar, actualul guvern PSD este mai degraba unul ce poate fi definit prin tupeu,…

Chindia a disputat astazi de la orele 11:00 alt meci de pregatire din seria de meciuri programata inainte de inceperea

- Divorțurile se soldeaza, de cele mai multe ori, cu numeroase consecinte nefaste ce se abat asupra copiilor. Un barbat a „uitat” de propriul copil dupa separarea de sotie si nu i-a mai platit pensie alimentara din anul 2011.

Fostul jurnalist Nelu Barbu a fost numit consilier de stat și va fi purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila. Barbu

Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi sau de ieri, sensibili, inteligenți, preocupați de

- Un tanar din Iasi a fost condamnat de instanta ieseana la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare, fiing gasit vinovat de acces neautorizat la un sistem informatic. Catalin Florin Nastac ar fi achizitionat bunuri cu un card de tip contactless (n.r. - fara contact), pe care l-a gasit. Nastac a…

- Catalin Botezatu si Victor Slav sunt acum obligati sa fie colegi in cadrul unei emisiuni televizate: designerul este acum jurat, pe cand Victor Slav face parte din „Brigada hot”, impreuna cu Alex Velea si Bogdan Vladau, brigada fiind prezenta doar in finala saptamanii respective. Asa se face ca, sambata…

Dupa ce s-a scalambaiat in fața faraonilor, i-a maimuțarit in fel și chip pe spartani, s-a dat in stamba pe

- Prima reactie a unui membru al Comisiei Iordache, dupa avertismentul transmis de sefii Comisiei Europene privind modificarea Legilor Justitiei. Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, de la PSD, considera ca nu sunt critici indreptatite. A existat transparenta in dezbateri, au fost ascultate…

Mosia Greci din judetul Dambovita apartinea in veacul al XIX-lea marii familii aristocrate Sutu, cea care a dat doi domnitori,

Cațiva targovișteni au indurat vremea rea și au protestat in Piața Tricolorului, incepand cu ora 18:00. Oamenii au avut pancarte

- Premiera noului sezon „Bravo ai stil!“, in care 11 dintre cele mai populare concurente ale show-ului din cele trei sezoane intra din nou in competitia pentru marele premiu, va avea loc luni, 22 ianuarie, de la ora 16.30. Reintalnirea telespectatorilor cu Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in…

- De zece ani sunt casatoriti Adrian Daminescu si Daniela, iar relatia lor merge foarte bine. Daniela nu este la prima casatorie. Primul ei sot s-a stins insa, iar actuala nevasta a artistului nu l-a uitat. Fostul partener de viata a murit pe 18 ianuarie 2003.

- Marti, 16 ianuarie 2018, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, parohiile: Adanca, Gura Sutii, Sacuieni, Lucieni si Nucet au oferit Centrului Social Crestin al Arhiepiscopiei Targovistei, alimente, produse igenico-sanitare si de curatenie, utile activitatii cotidiene…

Exista un serial franțuzesc, realizat in 2016, numit Trepalium. Este realizat de Antares Bassis și Sophie Hiet; a fost prezentat pe Arte

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei, scrie libertatea.ro.

S-a inființat Asociația Flacara! Susținatorii clubului de fotbal Flacara Moreni au decis sa inființeze o asociație prin care sa ajute

- „Bravo, ai stil! All Stars” aduce cea mai intensa și spectaculoasa competiție de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente ale sow-ului. Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea ținutelor și deja trecute prin „sita” intransigența a juraților și a…

In timp ce pomicultorii se tem ca temperaturile ridicate din luna ianuarie pot afecta productia de mere din acest an,

- Florin Salam isi canta durerea in noua melodie, lansata azi. Dupa jumatate de an de pauza, celebrul manelist si-a varsta amaraciunea in versuri, vorbind astfel despre problemele familiare pe care le-a avut in ultimele luni. Fiica lui, Betty Salam, a plecat de acasa si nu mai vorbeste cu tatal ei. De…

- Loren Krytzer a intrat într-o sala de licitatii din California fara niciun dolar în buzunar. Câteva minute mai târziu, el iesea din încapere milionar. Viata lui Krytzer s-a schimbat atunci când si-a dat seama ca o patura veche de peste 200 de ani, apartinând…