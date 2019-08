Deputatul Lovin: MTS pasează problema recondiţionării stadionului din Drăgăşani la Ministerul Dezvoltării De curand, prin intermediul unei interpelari, deputatul Dumitru Lovin i-a cerut sprijinul ministrului Tineretului si Sportului pentru identificarea unor solutii privind reconditionarea stadionului din Dragasani. Parlamentarul a recurs la acest demers avand in vedere ca primaria nu dispune de resurse, in conditiile in care rectificarea bugetara se lasa in continuare asteptata. „Desi stadionul din Dragasani este singura baza sportiva mare din sudul judetului Valcea, cat de cat potrivita pentru antrenamentele copiilor din zona care doresc sa performeze la anumite discipline, MTS nu a investit niciun… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

