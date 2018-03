Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu s-a remarcat la Congresul de sambata printr-un gest de sfidare la adresa lui Dragnea. La momentul in care Dragnea i-a intrebat pe delegati daca mai vor sa le fie presedinte, acestia s-au ridicat in picioare si au aplaudat. Nu acelasi lucru a fost facut de Plesoianu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, asa cum a sustinut fostul presedinte Traian Basescu, dupa ce la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat…

- Liviu Dragnea a declarat ca nu vrea sa le mai raspunda contestatarilor sai din partid, dupa Congresul PSD care a avut loc sambata la Sala Palatului."Eu nu mai am de gand sa mai comentez prostii, prostii care au fost vehiculate in spatiul public chiar de catre unii colegi de partid. Misiunea…

- * Noua conducere a PSD, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit in primul Birou Permanent National. Cu aceasta ocazie, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, i-a indemnat pe colegii sai sa nu insele increderea celor care i-au desemnat la congres, dar a avut si un avertisment pentru cei…

- Congresul de sambata al social-democraților- unde s-a adunat toata floarea cea vestita a PSD- nu a ramas fara ecou și in presa straina. Astfel, jurnaliștii de la publicațiile straine au punctat despre intalnirea PSD, amintind și despre faptul ca Liviu Dragnea este suspectat de spalare de bani in Brazilia.

- Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat a fost, indiscutabil, principalul eveniment de politica interna din ultima saptamana. El a marcat, asa cum se anticipa, intarirea dominatiei domnului Liviu Dragnea asupra patidului si, implicit, depasirea tensiunilor ce au insotit recenta schimbare…

- Prezența Irinei Tanase, iubita cu 30 de ani mai tanara a lui Liviu Dragnea la Congresul PSD, a surprins pe toata lumea. Mai ales ca Tanase nu are funcție in PSD și a fost și plasata in primul rand, la Sala Palatului, intre Carmnen Dan și Gabriela Firea.Jurnalistul Cornel Nistorescu l-a atacat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Liviu Dragnea a anuntat ca legile justitiei si madificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare. Prezenta-SURPRIZA la Congresul PSD: Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, in primul rand la Sala Palatului "Asa cum spus si anul trecut, pana…

- "In Germania s-a intamplat asa - au fost alegeri intr-o sala legale, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa", a declarat Claudiu Manda. Acesta a completat: „Nu am facut o sugestie, am spus ca in Germania, unde e democratie, au libertatea sa protesteze,…

- 'Autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata. Asa este in toata lumea occidentala si peste tot. Continuand de maniera asta nu putem decat sa ne facem de ras in lume, din acest punct de vedere. In orice tara civilizata se protesteaza, dar se protesteaza…

- "Indiferent de riscuri, indiferent de lovituri – cele mai dureroase sunt cele din interior pentru ca pe dusmani ii sti si-i vezi – dar o sa trecem si peste cele din interior, indiferent de lovituri eu vreau sa merg in continuare fara ezitare pentru a indeplini toate obiectivele din progamul de guvernare,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca 'este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca va fi lansat un program de incurajare a natalitatii, care sa dea curaj viitorilor parinti, considerand ca Romania are foarte mare nevoie de copii. Dragnea a adaugat ca este obligatia statului sa ofere „conditii generoase de stimulare a natalitatii”.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile fara…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat prioritatile partidului in domeniul relatiilor externe ale Romaniei. In discursul sustinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit ca altii "se lauda" in vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Aparare, desi PSD a luat aceasta masura."Noi am decis alocarea…

- Liviu Dragnea și-a facut apariția la Congresul extraordinar al PSD și a debutat, salutandu-i pe cei prezenți și adresandu-le, pe rand, mulțumiri, dar și explicand motivele pentru care acest Congres are loc.

- Presedintele PES, Serghei Stanisev, a declarat, sambata, la Congresul PSD, ca majoritatea partidelor din Europa pot doar spera de rezutatul obtinut de PSD, in alegeri, sub conducerea lui Liviu Dragnea, afirmand ca demersul PSD de a sustine o femeie pentru functia de premier este ”remarcabil”.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a ajuns la Congresul PSD de la Sala Palatului, iar primul mesaj transmis a fost unul de unitate, un apel la calm. De asemenea, Firea s-a referit si la viitorul presedinte al PSD, desi azi nu se pune in joc functia ocupata de Liviu Dragnea."Eu…

- Deputatul independent Remus Borza nu exclude nimic in ceea ce o privește pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. "Viorica Dancila, cel puțin in aparența, nu e omul unei astfel de surprize (n.r. referindu-se la un nou centru de putere), dar nu se știe niciodata. Se mai poate umfla tarața. Poate sa…

- Congresul PSD ar putea aduce surpriza anului: vom afla numele candidatului partidului la alegerile prezidentiale de anul viitor. Tot mai multe voci din partid spun ca miscarile de trupe de la varful formatiunii sunt menite tocmai sa cearna prezidentiabilii. Printre cei care au fost nominalizati…

- Liviu Dragnea nu avea de ce sa blocheze acele candidaturi (n.r. ale Ecaterinei Andronescu, Codrin Ștefanescu, Adrian Radulescu, Nicolae Banicioiu), a fost de spectacol, el controleaza cea mai mare parte a delegațiilor la Congres, nu-și pune problema rezultatelor, șansa e foarte mica sa existe vreo…

- Peste 4.000 de social-democrati sunt asteptati sambata la Congresul extraordinar al PSD pentru a-si alege noua conducere, adica presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti. Pe ultima suta de metri, prim-ministrul Viorica Dancila (foto) a intrat in cursa pentru functia de presedinte…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, le raspunde celor de la Realitatea TV care au spus ca sunt interzisi la Congresul celor de la PSD. Postul de stiri nu va avea studio in locatie, ceea ce i-a enervat pe acestia. Dragnea spune ca nu are nicio legatura cu acest subiect si isi permite chiar sa glumeasca in privinta…

- PSD se pregAƒteE™te de alegeri, care sunt programate pentru data de 10 martie. Se pare cAƒ organizaE›ia judeE›eanAƒ a PSD o susE›ine tot pe Doina PanAƒ, A®n ciuda faptului cAƒ presa naE›ionalAƒ susE›inea zilele trecute cAƒ aceasta nu mai este A®n graE›iile liderului Liviu Dragnea.

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentant al USR in Comisia de control a activitatii SRI, a declarat, marti, faptul ca parlamentarii puterii au votat impotriva chemarii la audieri a lui Liviu Dragnea si pentru amanarea audierii lui Florian Coldea pentru saptamana viitoare, adica exact dupa Congresul…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca Dragnea minte când spune ca nu s-a dus la onomastici cu sefii din servicii secrete si crede ca "merge si acum".

- PSD a luat decizia, la propunerea surprinzatoare a lui Liviu Dragnea, de a organiza un Congres! Pe 10 martie, presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general al formatiunii vor fi alesi prin vot la Congresul PSD, a anuntat Dragnea. El s-a razgandit și nu va cere un vot de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- Liviu Dragnea are toate șansele sa iși mențina funcția de președinte al PSD, chiar daca nu s-a stabilit inca daca la Congresul din 10 martie aceasta poziție va fi scoasa la concurs. Deocamdata, mandatul de lider al lui Dragnea in interiorul formațiunii ar trebui sa mai dureze 2 ani. In orice caz, mesajul…

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat ieri, 3 martie 2018, propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București.La ședința au participat parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat…

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București. La ședința au participat, sambata, parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat al Afacerilor…

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Liderii PSD au fost convocați la Comitetul Executiv Național al partidului, o ședința care se anunța una extrem de spectaculoasa, pentru ca trebuie luate o serie de decizii cu potențial exploziv, in interiorul PSD.O prima decizie pe care o vor lua liderii PSD privește Congresul de pe data…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat luni, pe pagina sa de Facebook, ca Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. "Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la…

- Orgolii ranite și contre din ce in ce mai dure in PSD. La conducerea partidului se aduna norii de furtuna, dupa ce a pornit o confruntare a declarațiilor intre doi lideri cruciali. Liviu Dragnea, președintele PSD, și Codrin Ștefanescu, secretarul general al formațiunii, și-au adresat mai multe cuvinte…

- Codrin Ștefanescu a declarat la TVR ca PSD ar trebui sa propuna un candidat la președinție pentru alegerile din 2019 la Congresul din luna martie.Intrebat daca acest candidat ar trebui sa fie Liviu Dragnea, Ștefanescu a spus :"Poate fi, dar trebuie sa iși asume. Sa vina sa spuna ca iși dorește…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- Plenul comun al celor doua Camere s-a reunit, luni, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Raportul final a fost adoptat cu 205 voturi „pentru“ si 94 de voturi „impotriva“. Deputatul Liviu Plesoianu a sustinut ca „statul paralel“…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce crede doamna Dancila…

- Saptamana incepe cu un Comitet Executiv National al PSD, convocat pe repede inainte, urmare a solicitarilor insistente in acest sens venite chiar din randul formatiunii conduse de Liviu Dragnea. Iar inaintea sedintei conducerii social-democrate de luni, una programata la cererea mai multor nume cunoscute…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea cand a dat publicitații o scrisoare in care arata ca a fugit in Madagascar și va cere azil politic. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas de a fi convocat (surse)…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, pentru a doua zi consecutiv, in mai multe orase din Iran, pentru a protesta fata de politica economica a guvernului, nivelul de trai si coruptie, in manifestatii care, in unele locuri, au degenerat in infruntari cu fortele de securitate, transmite EFE, potrivit…

- Partidul Social Democrat este un butoi cu pulbere și explozia nu va intarzia sa apara. Deși in public președintele PSD, Liviu Dragnea, neaga ca ar exista grupari in cadrul partidului: ”In fiecare zi citesc pe stiripesurse ca sunt grupari in PSD!”, spunea șeful PSD acum cateva saptamani.Lovitura…