Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de astazi din plenul Consiliului Judetean Timis, cand un regulament de utilizare a bazei aeriene de la Cioca a adus dezbateri si contre nebanuite, are efect cel putin interesant. Rectorul Universitatii de Vest Timisoara, Marilen Pirtea, deputat PNL de Timis, cere insistent rezolvarea situatiei…

- Deputatul Angel Tilvar la OSCE: „Președinția romana a Consiliului UE acorda atenția cuvenita combaterii traficului de persoane”. Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, domnul Angel Tilvar, a reprezentat Romania la cea de-a 19-a Conferința a “Alianței impotriva traficului…

- Judecatoria Sibiu a anuntat ca isi suspenda activitatea timp de o ora, zilnic, in urmatoarele trei zile, in semn de protest fata de modificarile aduse de Ordonanta 7 din 2019, potrivit unui comunicat de presa, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii explica de ce i-au caștig de cauza lui…

- Seful Agentiei de Dezvoltare Regionala Vest, Sorin Maxim, si rectorul Universitatii de Vest Timisoara, Marilen Pirtea, au semnat, marti, la sediul institutiei de invatamant superior, contractul de finantare pentru proiectul „Extindere spații de invațamant existente pentru Facultatea de Arte…

- Politicianul liberal explica, printr-un comunicat de presa, care sunt actorii acestei harțuiri si care sunt repercusiunile in urma promisiunilor facute edililor de cei din Partidul Social Democrat. Valcov și Teodorovici, presiune pe primarii din țara “Cei doi actori vizibili ai harțuirii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca legea recursului compensatoriu, care a dus la eliberarea a 14.000 de infractori inainte de termen, a fost adoptata si cu voturile PNL si USR. Statistica votului final, publicata pe site-ul Camerei Deputatilor, arata ca un singur liberal…

- Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, a spus pentru MEDIAFAX ca decizia CCR privind conflictul intre Parlament și Ministerul Public poate conduce la creșterea numarului de contestații in anulare impotriva deciziilor definitive, in care se vor contesta probele nelegale obținute in baza protocoalelor.„In…

- Președintele CNSAS, Constantin Buchet, și alți patru membri ai Consiliului le raspund colegilor care au spus ca s-au antepronunțat atunci cand au transmis CSM ca Adina Florea nu a fost colaborator al Securitații, subliniind ca nu a existat viciu de procedura și lansate au fost tendențioase.„Nu…