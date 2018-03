Stiri pe aceeasi tema

- Consensul intre reprezentanții PNL și PSD in ceea ce privește locul in care ar urma sa fie construita sala polivalenta finanțata de Compania Naționala de Investiții este departe de a aparea. In plenul Consiliului Județean Timiș a avut loc astazi o noua discuție aprinsa care a dus, in final, nicaieri.…

- Conducerea PNL a decis excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid si demiterea presedintelui PNL Sector 3, Florin Alexe. Mai multi parlamentari liberali l-au criticat pe Ludovic Orban pentru decizia luata, unii asumandu-si public nemultimirea, cum e cazul Adrianei Saftoiu si a Alinei Gorghiu, altii…

- Biroul Executiv al PNL a propus excluderea lui Daniel Zamfir din partid, intre altele pentru o presupusa apropiere de PSD, care i-a sustinut proiectele de legi in Parlament. Decizia trebuie confirmata de Consiliul National. "Aceste proiecte au fost initial acceptate de domnul Orban, dupa care cineva…

- Valoare subventie virata de AEP in contul fiecarui partid politic, in prima decada a lunii martie 2018 – 13.476.154,50 lei. TOTAL – Valoare subventie rezultata in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii…

- Petrache, fost secretar general PNL: Problema noastra nu este PSD-ul. Suntem chiar noi! Marian Petrache, fost secretar general PNL, cere, pe Facebook, organizarea unei Conventii Extraordinare in toamna acestui an, si spune ca problema principala a liberalilor este ce se intampla in interior, nu PSD.…

- Razboiul dintre senatorul PNL, Daniel Zamfir și liderul PNL, Ludovic Orban, se acutizeaza, dupa Consiliul Național al PNL. Daniel Zamfir ii adreseaza trei intrebari lui Orban, dupa discursul susținut de liderul PNL la Consiliul Național. Citește și: Calin Popescu Tariceanu vorbește despre…

- Daniel Buda cheama partidele de opozitie in jurul PNL. Un deputat USR ii acuza insa pe liberali de ipocrizie Liderii liberalilor clujeni cred ca desemnarea lui Ludovic Orban candidat pentru functia de prim-ministru si sustinerea pentru Klaus Iohannis sunt demersuri politice normale pentru principalul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 11 martie, ca liberalii nu trebuie sa mai piarda timpul cu jocuri de culise in contextul in care alegerile prezidentiale sunt programate in 2019. Liderul partidului istoric isi doreste ca unii membrii din subordine sa inceteze cu „blaturile” si sa…

- Consiliul Național al PNL s-a intrunit duminica, la București, prezidat fiind de președintele partidului, Ludovic Orban. Cu acest prilej, s-au desprins din discursuri cateva idei interesante, in special legate de planurile liberalilor pentru anul viitor și, mai ales, pentru 2020. Pana atunci, insa,…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban, scapat recent de un dosar penal, pentru a fi desemnat premier. Consiliul National al PNL a decis sa voteze duminica sustinerea presedintelui Klaus Iohannis…

- Mișcarea Civica Europeana din Republica Moldova a facut un apel catre partidele politice proeuropene sa desemneze un candidat comun la alegerile locale din Balți și Chișinau. "Succesul in alegerile noi din municipiile Chișinau și Balți poate fi asigurat doar in cazul in care marea majoritate a forțelor…

- Partidul National Liberal se confrunta din nou cu tensiuni interne, la doar cateva saptamani dupa ce mai multi alesi se declarasera nemultumiti de modul cum fusesera impartite functiile din Parlament. De aceasta data, persoanele implicate in disputa interna sunt liderul formatiunii, Ludovic Orban si…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceasta seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat acuzatiile aduse DNA in urma inregistrarilor prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, spunand ca acestea nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, in conditiile in care exista institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- "Sunt proiecte asumate de partid, care parcurg o procedura interna de vot și avizare, și cele inițiate individual de parlamentari. Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrange dreptul nimanui de a avea inițiativa. Domnul Zamfir are și alte atitudini neconforme cu deciziile partidului…

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu exista niciun argument sa sustina nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, aceasta neavând "nici experienta, nici background profesional, nici anvergura politica, nici notorietate", dar are "radacini…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…