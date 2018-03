Stiri pe aceeasi tema

- Studenții și absolvenții aflați in cautarea unui loc de munca pot aplica acum pentru un program de internship la retailerul german Lidl. Compania ofera un program de trei luni, care este platit, in care beneficiaza și de mentorat. ”Pe parcursul celor 3 luni de internship, vei avea parte de un proces…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov Marian Petrache spune ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene pentru ca dupa patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane "pe aceleasi coordonate" in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este "suveran ca institutie legiuitoare". "Cine are urechi de auzit…

- ”Draga PSD, draga Liviu, draga Viorica, Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD. Stabilitatea si unitatea din partid sunt fundamentale pentru o guvernanta de succes, iar o tara condusa de PSD e benefica pentru toata Europa”, a afirmat Stanisev. El a sustinut ca PSD…

- PSD pierde masiv din electorat, ajungand, in februarie, la 28,6% si cazand, astfel, pe locul al doilea in preferintele romanilor, cu aproape un procent in spatele PNL, care ajunge la 29,4%. Si USR se gaseste pe un tren ascendent, cu 11,2%, depasind ALDE (10,6%) si PMP (4,6%). Cota electorala a PSD…

- In acesta seara pompierii de la ISU Prahova au fost solicitati la o interventie ceva mai neonisnuita.Purtatorul de cuvant al SIU Prahova, Raluca Vasiloae, spune ca este vorba despre o alunecare tasare, de teren, in localitatea Boldesti Scaieni, zona Seciu, fenomentul de tasare manifestandu se pe o suprafata…

- Europarlamentarul Razvan Popa a lucrat pe un vas de croaziera. Razvan Popa este un fost jurnalist economic de la Brașov, care in urma cu noua ani a decis sa intre in politica. Iar in 2016, dupa ce a pierdut alegerile locale, a plecat pe un vas de croaziera. De anul trecut este europarlamentar. „Nu trebuie…

- La dezbaterea motiunii pe Educatie, intr-o declaratie politica, deputatul de USR Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a facut o diagnoza a problemelor din invatamantul romanesc. O guvernare haotica, spune aleasa de Bistrita-Nasaud, cu trei ministri care s-au perindat la conducerea Ministerului Educatiei,…

- La București a conferențiat jurnalistul și eseistul francez Thierry Wolton, autorul unei lucrari monumentale, de referința, "O istorie mondiala a comunismului", de peste 3.600 de pagini, in curs de traducere și in romanește.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei.

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Prin masurile luate in ultimul an de guvernare, PSD nu urmareste ratiuni economice, ci pur politice, si anume favorizarea propriului electorat si prezervarea puterii, chiar si cu riscul de a impinge Romania intr-o criza in an electoral, cand PSD va arata ipocrit cu degetul catre Opozitie, avertizeaza…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni, pentru a nu ajunge in situatia Romaniei. "Uitati-va la ceea ce s-a intamplat in Romania, in alte state, care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca viitorul Romaniei este legat intr-o mare masura de stabilitatea si dezvoltarea regiunii Marii Mediterane, relatiile actuale dintre Romania si tarile din aceasta regiune fiind cu atat mai puternice cu cat ele "sunt cimentate de legaturile…

- "Cel mai important lucru este ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat. Eu cred ca trebuie facuta o ancheta rapid pentru a vedea daca inregistrazile sunt adevarate, si par adevarate, si trebuie luate masuri rapid pentru ca astfel de practici sa nu se mai intample in Romania", a spus lideru PSD, la intrarea…

- Deputatul PSD, Petre Florin Manole, a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Un sondaj ingrijorator a aparut, in Ungaria, cu doua luni inainte de alegerile parlamentare de la Budapesta. Potrivit rezultatului obținut, aproximativ 650.000 de romani din Transilvania au obținut cetațenia maghiara in ultimii șapte ani.

- Aplicatie care ofera in timp real informatii despre domeniile de schi, lansata la Cluj Prima aplicatie din Romania care ofera in timp real informatii despre starea partiilor a fost lansata, luni, de o echipa de IT-isti clujeni. Aplicatia, botezata de creatorii ei Onpiste, a fost gândita…

- "Mi-e foarte greu ca m-ati pus sa vorbesc despre perioada aceea pe care as vrea sa o uit, realmente. Si as vrea sa o uit pentru ca eram penal si nu stiam de ce, ca eu n-am luat un creion de la cineva vreodata in viata mea. Nu va spun prin ce a trecut familia mea care trebuia sa fie parte din toata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Votul pentru Guvernul Dancila si pentru programul de guvernare s-a incheiat. Cabinet PSD-ALDE a primit votul majoritatii. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul sau, vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament,…

- Cele doua intalniri au loc inainte de plenul comun al Parlamentului privind investirea Guvernului Dancila, conform surselor citate de Agerpres. Saptamana trecuta, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor purta discutii cu toate grupurile parlamentare si cu parlamentari individual pentru a-i convinge…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Kelemen Hunor a declarat, luni, intr-o conferinta de presa la Oradea ca daca se va merge in actualul ritm si cu aceasta abordare, ”atunci ne vom trezi, cum ne trezim in fiecare an cand vine zapada, ne ia prin surprindere”. ”2018 este un an complicat, Romania ar trebui sa fie deja pregatita…

- Cand ai foarte mulți bani și nu mai știi ce sa faci cu ei, o opțiune demna de luat in seama sunt poșetele. Cel puțin in lumea politica. Și, nu, nu Elena Udrea este deținatoarea celei mai scumpe poșete din Romania, mai exact un model Hermes Birkin, in valoare de 37.000 de euro, potrivit bugetul.ro.Norocoasa…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Romania a facut progrese modeste in combaterea coruptiei, sustine GRECO Foto: coe.int/greco. România a facut progrese extrem de limitate în aplicarea recomandarilor GRECO - Grupul Statelor împotriva Coruptiei - referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei în rândul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Gabriela Firea cere convocarea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD, pentru a tranșa criza politica. Primarul General al Capitalei afirma ca orice soluție va reieși din dezbaterea CexN va fi mai utila pentru țara decat instabilitatea actuala. Reacția primarului Capitalei vine la scurt timp…

- Inca de la inceput trebuie amintita o informatie halucinanta, care pana acum nu a intrat in atentia opiniei publice din Romania. Guvernul Ungariei, stat aliat NATO si membru UE, are, de cativa ani, un inalt reprezentant pentru autonomia teritoriala a minoritatii maghiare, functie ocupata de Katalin…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- "Vom reusi sa facem o tara mai buna si un trai mai bun pentru romani" Bugetul promulgat miercuri de presedintele Klaus Iohannis, dar cu formularea mai multor critici si rezerve, a fost adoptat de Parlament cu trei zile înainte de Craciun. Coalitia PSD- ALDE îl considera unul echilibrat,…

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- Anul care se incheie a fost, deopotriva stresant și plicticos. Privind de departe, putem spune ca s-a scris in mai multe feluri istoria politica a Romaniei. Dar traind zi cu zi și vazand chinurile facerii orientarilor politice și ezitarile infinite ale partidelor in a spune un cuvant tare și hotarat…

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia Finantele,…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Intrebat daca este multumit de proiectul de buget pentru 2018 adoptat de Parlament, acesta a precizat: "Da, practic, suntem la finalizarea ultimei sedinte de plen reunit al Parlamentului. S-au adoptat cele doua legi - legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Am foarte…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…