- Comisia de concurs pentru selectarea candidatilor la functia de judecator la Curtea Constitutionala va propune Guvernului patru candidaturi. Este vorba despre Liuba Sova, Eduard Serbenco, Vladimir Grosu si Nicolae Rosca. Din cele patru candidaturi, executivul va anunta, saptamana viitoare, cine sunt…

- Salariile si pensiile vor fi platite la timp si integral si dupa rectificarea bugetara pe care o planuieste Ministerul Finantelor. Declaratia apartine ministrului Finantelor, Natalia Gavrilita, care, intr-o conferinta de presa desfasurata vineri, 12 iulie, a oferit detalii despre sursele principale…

- Șeful popularilor iese din jocul pentru președinția Comisiei Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca cei trei candidați principali pentru funcția de președinte al Comisiei Europene nu au reușit sa primeasca suficienta susținere in randul liderilor europeni, relateaza site-ul agenției Reuters.…

- Hotararile Curții Constituționale, emise in zilele de 8-9 iunie 2019, vor ramane o rușine in istoria Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de juristul Pavel Midrigan in cadrul emisiunii ”ATITUDINI”.

- Ordonanța de Urgența pe Codul Administrativ, care include și pensiile speciale pe pentru primari, a primit aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social (CES). Votul este consultativ, iar premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul va intra saptamana viitoare in ședința de Guvern. Pe…

- Platforma Naționala a Forumului Societații Civile din Parteneriatul Estic indeamna Curtea Constituționala sa-și revizuiasca urgent hotararile adoptate in 7, 8 și 9 iunie 2019 și sa revina in albia legalitații. In scopul restabilirii increderii in Curtea Constituționala și stabilizarea situației din…

- Actorul Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania pentru Contributia Adusa Cinematografiei Mondiale, la Cluj-Napoca. Americanul a participat la festivalul TIFF, și a primit trofeul inainte de proiecția filmului sau Face Off, considerata una din cele mai bune pelicule ale sale, realizata in 1997. Pe…

- Copiii care s-au aflat joi internați in secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Focșani au primit, din partea Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea, cadouri pregatite potrivit varstei lor. „Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Casa de Asigurari de Sanatate Vrancea a organizat…