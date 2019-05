Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ șase mii de persoane s-au strans, duminica, la Brașov, la mitingul ALDE. Liderii ALDE au organizat și un marș impotriva abuzurilor. La eveniment au participat: Norica Nicolai, Renate Weber, Daniel Chițoiu, Varujan Vosganian, Andrei Gerea, Toma Petcu, Gratiela Gavrilescu…

- "Ma bucur si va multumesc celor care astazi mi-ati urat succes pentru alegerile prezidentiale. Dar ca acest vis sa devina realitate, nu uitati ca trebuie sa dam o proba de maturitate, o proba de capacitate si aceasta proba va fi constituita de rezultatul nostru la alegerile pentru Parlamentul European.…

- De la inceputul pregatirilor pentru alegerile pentru Parlamentul European am constatat un lucru, si anume ca exista o perceptie diferita a rolului pe care parlamentarii europeni trebuie sa il aiba. Modul in care e perceput si asumat rolul pe care ar trebui sa-l aiba reprezentantii Romaniei in viitorul…

- Aproximativ 30 de primari din județ s-au intalnit in acest sfarșit de saptamana cu șeful Senatului și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. La intalnire au participat, pe langa președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, deputatul Marian Cucsa, secretarul general al ALDE, Daniel Chițoiu și europarlamentarul…

- Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a primit vineri, 12 aprilie 2019, la Reședința eparhiala din Targoviște, pe domnul Calin Popescu Tariceanu, Președintele Senatului Romaniei, insoțit de domnii: Daniel Chițoiu, Andrei Gerea și Ionel Petre. In cadrul discuțiilor, au…

- Sa incepem cu sloganurile. PNL copiaza fara jena campania lui Donald Trump – „American first”, alegand una din variante: „Romania in primul rand”. UDMR a optat pentru simplitate: „Uniune pentru viitor”, incercand sa-si constientizeze cetatenii de etnie maghiara de puterea pe care o au venind…

- Președintele ALDE , Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri primele nume de pe lista cu care formațiunea sa va merge in alegerile europarlamentare de la finalul lunii mari. In cele din urma, nu vor fi liste comune ale coaliției PSD- ALDE . Lista ALDE va fi deschisa de catre europarlamentarul…

- Biroul Politic Central al ALDE a aprobat, in sedinta de miercuri, lista pentru europarlamentare, primii fiind europarlamentarii Norica Nicolai si Renate Weber - locurile 1 si 3 - si fostul presedinte al AEP Daniel Barbu, pe locul 2. Potrivit presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…