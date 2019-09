"Am acceptat propunerea doamnei prim ministru Viorica Dancila de a prelua Ministerul Energiei. Este o obligație pe care vreau s-o onorez pina la capat, aceea de a respecta mandatul dat de doljeni in 2016 prin vot: stabilitate, buna guvernare, creștere economica, salarii și pensii mai mari pentru toți romanii", a scris Ion Cupa pe pagina sa de Facebook.

Pe langa Ion Cupa, au mai fost nominalizati in Guvern si alti membri ALDE, printre care Gratiela Gavrilescu si Stefan Baisanu.