- Deputatul Horia Nasra a anuntat miercuri ca revine la PSD, impreuna cu deputatul Cornel Itu, la o saptamana dupa ce și-au anunțat plecarea. „Stimati clujeni, dragi colegi, astazi m-am intors acasa, in PSD Cluj. Partidul in care am crescut si in care mi-am petrecut tineretea are nevoie de mine si este…

- FOTO – Arhiva Deputatul dejean Cornel Itu impreuna cu fostul președinte al PSD Cluj deputatul Horia Nasra s-au reintors in PSD, potrivit unui mesaj postat de Nasra pe Facebook. Dupa ce saptamana trecuta social democrații anunțau trecerea la Pro Romania, fostul lider social-democrat de Cluj a adaugat…

- Deputatul Horia Nasra, fostul presedinte al PSD Cluj care plecase din partid la Pro Romania in urma cu o saptamana, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca revine in PSD Cluj si ca nu va vota motiunea, la fel si colegul sau, deputatul Cornel Itu. "Nu am semnat textul motiunii si nu o voi vota, la fel si…

- Dacian Cioloș a declarat ca, în cazul în care PLUS va ajunge la guvernare nu va taia salariile și pensiile, precizând ca partidul pe care îl conduce nu are nevoie sa semneze un pact cu PSD. El o acuza pe Viorica Dancila și PSD ca și-au facut un obicei din a câștiga voturi…

- "Noi, cei din ALDE, avem convingerea ca deja s-a batut palma pe fuziunea cu partidul lui Victor Ponta. Pe noi nu ne-a anunțat nimeni despre decizia asta. Domnul Tariceanu a postat pe Facebook, pe data de 7 august, domnia sa la masa cu Victor Ponta și domnul Mocioalca de la PRO Romania, in care anunța…

- Liviu Pleșoianu a precizat pe Facebook ca nu va renunța la candidatura la prezidențiale din acest an. Viorica Dancila, primul mesaj pe Facebook dupa Congresul PSD. Ce le-a transmis colegilor de partid "Partidul CEX și sforarii de SERVICIU au candidata. Treaba lor... Eu voi candida din…

- Sefa organizatiei de femei a ALDE Olt, Elena Iotu, a demisionat din toate functiile pe care le detinea în partid si a renuntat la calitatea de membru.Ea si-a anuntat decizia, marti seara, pe pagina sa de Facebook, fara a da vreo explicatie.