Stiri pe aceeasi tema

- "Este vineri seara și in mod normal ar trebui sa fie un moment de relaxare, de detașare de problemele cotidiene. Și totuși, in Romania continua sa se deruleze un film de groaza, scena dupa scena, drama dupa drama, victima dupa victima. De partea cealalta, in lumea politica, traim o…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a declarat ca este o manipulare a opoziție faptul ca majorarile salariale au fost „mancate de inflație”, precizand ca salariul mediu net a ajuns la 3.142 de lei, in luna iulie, comparativ cu 2.046 lei in anul 2016.„Cea mai mare manipulare a partidelor…

- Orasul pakistanez Karachi, cel mai mare oras din Pakistan, este invadat de cateva zile de roiuri record de muste, dupa trecerea musonului, insecte care au transformat viata locuitorilor intr-un infern, transmite sambata AFP potrivit Agerpres. Haotica metropola de pe malul Marii Arabiei, locuita de…

- O instanta administrativa din Roma a decis miercuri ca nava spaniola Open Arms, avand la bord 160 de migranti salvati din Marea Mediterana, poate intra in apele teritoriale italiene, in ciuda interdictiei impuse de vicepremierul si ministrul de interne Matteo Salvini, transmite Reuters, potrivit…

- Daca iși dorea cu adevarat sa repare drumurile din județul Alba, Ion Dumitrel avea la dispoziție 30 de milioane de euro din excedentul bugetar al Consiliului Județean Alba pe anul 2018. Cu acești bani, Dumitrel putea repara chiar și drumurile din Hunedoara și Sibiu, dar lui nu i-a pasat…

- Actrița Carmen Tanase se numara printre nenumaratele vedete care au luat atitudine dupa ce criminalul in serie din Caracal a indoliat nu numai familiile victimelor, ci și o țara intreaga. Iata ce mesaj dur a avut actrița pentru autoriți, care și-au dovedit inca o data neputința.

- Misiunea Apollo 11 a pornit spre Luna pe 17 iulie 1969, exact acum 50 de ani. In cele doua ore si jumatate petrecute pe suprafata Lunii, Neil Armstrong si Buzz Aldrin au adunat mostre de roci si sol, au plantat steagul american si au devenit in proces primii oameni care au pus piciorul pe o alta planeta.…