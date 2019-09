Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va convoca Biroul Permanent al Camerei pentru luni, pentru a stabili programul de lucru, avand in vedere cererea depusa de Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați Romania, Partidul Mișcarea Populara și PRO Romania privind sesiunea extraordinara.…

- "Maryam Nawaz a fost arestata", a declarat pentru Reuters purtatoarea de cuvant a Ligii musulmane. Aceasta a mentionat ca arestarea a avut loc la Lahore, al doilea cel mai populat oras al Pakistanului, si ca NAB nu a facut cunoscute motivele arestarii. Mai multi lideri ai opozitiei…

- Vlad Voiculescu, desemnat recent candidat al formațiunii PLUS la Primaria Capitalei, considera ca opoziția ar trebui sa aiba un candidat unic la alegerile locale de anul viitor, pentru a maximiza șansele unei victorii. El a precizat însa ca este prematur sa se discute acum când toata lumea…

- O procedura pentru "organizarea de tulburari in masa" poate duce la pedepse de pana la 15 ani de inchisoare."Anchetatorii au stabilit ca un grup de persoane a difuzat pe internet in ajunul manifestatiei neautorizate apeluri la participare, recunoscand in mod constient ca aceste actiuni…

- Victoria pe care Opoziția a inregistrat-o la urne in 26 mai nu avea cum sa devina automat o victorie a Opoziției in Parlament. Unde nu electoratul a decis votul in favoarea ramanerii la guvernare a Cabinetului Dancila, ci parlamentarii PSD-ALDE. Partide care, deși infrante zdrobitor la alegerile europarlamentare,…

- Plenul Parlamentului voteaza, marti, motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot", depusa de PNL, USR, PMP, UDMR si neaflilati. Este a treia motiune cu care se confrunta Cabinetul condus de Viorica Dancila, cea care a preluat…

- Guvernarea PSD-ALDE atarna de numai sase voturi. Chiar si asa, Opozitia are sanse infime sa tranteasca Executivul Dancila. Motivele: mobilizarea exemplara a PSD pentru a ramane la putere, interesul lui Calin Popescu Tariceanu si frica de guvernare a Opozitiei.

- Taieri de venituri, anulari ale unor facilitați și disponibilizari este de parere liderul ALDE ca va oferi Opoziția, daca ajunge la guvernare. Olteanu susține ca modul in care caștigatorii alegerilor europarlamentare iși gestioneaza rezultatul este dovada lipsei de responsabilitate și a unui…