Deputatul PSD Florin Tripa atrage atentia primarilor din judetul Arad asupra faptului ca incepand din luna aprilie, edilii pot cere, din nou, fonduri pentru cadastrarea gratuita a terenurilor. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara a pregatit 280 de milioane de lei pentru inregistrarea imobilelor din extravilan. ANCPI, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii […]