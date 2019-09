Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege privind sprijinirea firmelor nou infiintate prin incubatoare si acceleratoare de afaceri, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). In proiectul de lege, "acceleratorul de afaceri" este considerat…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de lege privind incubatoarele si acceleratoarele de afaceri, cu scopul de a schimba cadrul legal existent, in sensul sprijinirii firmelor aflate in fazele initiale de dezvoltare. Proiectul a fost initiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- In fiecare an, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, avand ca partener Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, lanseaza o gala de premiere pentru firme: Topul National al Firmelor Private din Romania. Evenimentul a fost sustinut anul acesta…

- Pe langa aceste masuri cu caracter social, PSD a demarat programe care sa sustina cresterea numarului de locuri de munca, dar si dezvoltarea simtului antreprenorial. Astfel, in anul 2017 a fost initiat Programul Start-up Nation, un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor…

- Romania a exportat, in primele patru luni ale acestui an, 560.378 tone seminte de floarea soarelui (chiar sfaramate), conform datelor publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Exporturile de seminte de floarea soarelui au fost cu 50.501 tone mai mari comparativ cu cele…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face publica lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up Nation. Start-up Nation continua in parametrii stabiliți inițial – 10.000 de firme finanțate, iar…

- Astazi, 25 iulie 2019, a avut loc lansarea lucrarii "Carta Alba a IMM-urilor din Romania, 2019", editia nr. 17, realizata de Consiliul National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Lucrarea reprezinta cea mai aprofundata…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza, marti, conferinta de inchidere a doua proiecte ce au vizat finantarea IMM-urilor si promovarea exporturilor acestora, anunța AGERPRES.