- Partidul National Liberal ramane fara unul dintre cei mai experimentati parlamentari. Deputatul Doru Opriscan, fost lider PDL Targu Mures, a anuntat conucerea partidului ca demisioneaza.Intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, Opriscan a precizat ca are unele nemultumiri legate de filiala…

- Prim-vicepresedintele peruan Martin Vizcarra ii succede vineri la conducerea tari lui Pedro Pablo Kuczynski, care a demisionat din functie miercuri, pe fondul unui scandal de coruptie, relateaza AFP. Vizcarra, care se afla in Canada, a sosit tarziu in cursul noptii la Lima, fiind intampinat de zeci…

- Borut Pahor a 'estimat ca demisia prim-ministrului va conduce la alegeri anticipate, care sunt asteptate in a doua jumatate a lunii mai', a mentionat intr-o declaratie cabinetul presedintelui Sloveniei dupa intalnire cu Cerar. Parlamentul sloven are posibilitatea de a numi un candidat pentru…

- Adrian Toni Neacsu, fost membru CSM, in prezent avocat, sustine ca, in martie 2013, Mona Pivniceru a demisionat din fruntea Ministerului Justitiei dupa ce i s-au impus numirile la varful parchetelor, mentionand ca la acel moment a fost vorba despre o implicare a SRI in activitatea CSM.

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei, ureaza bun venit Mișcarii Romane pentru Calitate (MRC) in speranța ca impreuna, unind forțele, vom reuși sa ajutam societatea in detrimentul unei mai bune evaluari a calitații, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: DNA face…

- Gary Cohn, principalul consilier pentru economie al Președintelui Donald Trump, a anunțat marți seara plecarea de la Casa Alba. Demisia este pusa pe seama dezacordului fața de masura impunerii unei taxe de 25 la...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti. "Daca voi avea sustinerea colegilor de la Bucuresti si din Organizatia de femei pentru un post de vicepresedinte…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu…

- Raportul Agentiei Nationale de Integritate (ANI) privind conflictul de interese in care s-a aflat medicul Mihai Lucan arata ca inspectorii s-au sesizat si in legatura cu faptul ca medicul „a dobandit impreuna cu familia o avere ce nu poate fi justificata”. Avocatii medicului sustin ca activitatea urologului…

- PSD Iași ramane fara un important membru de partid. Deși liderii social-democrați au incercat sa țina in mare secret excluderea primarului din Iași, Mihai Chirica, Organizația PSD Iași anunța ca a primit decizia Comitetului Executiv Național al PSD, prin care acesta este exclus din PSD.

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Președintele Africii de Sud a demisionat, dupa mai multe zile de tensiuni și conflicte cu propriul partid. Jacob Zuma și-a anunțat demisia „cu efect imediat”, cedand astfel ordinelor formațiunii sale politice, Congresul National African (ANC), relateza BBC News. „Am decis sa demisionez cu efect imediat…

- Demisia lui Zuma devine astfel epilogul indelung asteptat al unei crize politice care a zguduit tara timp de mai multe saptamani. Presedintele a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat catre natiune. Dupa saptamani intregi de incertitudine care a aruncat tara intr-o criza…

- Jacob Zuma, presedintele Africii de Sud, si-a anuntat demisia printr-un discurs televizat, in contextul in care propriul partid, Congresul National African (ANC), i-a cerut demisia, informeaza BBC News online.

- Astazi, 12 ianuarie 2018, membrii Organizatiei Locale ALDE Pestera anunta demisia in bloc din cadrul formatiunii politice amintite, in semn de solidaritate cu actiunea similara a primarului municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, informeaza un comunicat al ALDE Pestera. "Demisia noastra, in bloc, este…

- Un membru al boardului producatorului francez de automobile Renault, Thierry Desmarest, a demisionat din functie, au declarat surse pentru Reuters, cu cateva zile inainte de o intalnire in care directorul general Carlos Ghosn cere directorilor sa sprijine numirea celui pe care l-a ales drept succesor,…

- Soc in Partidul National Liberal (PNL). Un lider al partidului a incetat din viata. Organizatia din care a facut parte a facut anuntul. Este vorba despre Ion Craciunescu, fost lider al PNL Gorj, conform igj.ro. Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier…

- Mircea Dumitru, rectorul Universitații București, nu a demisionat din Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). In urma cu aproape doua saptamani, ca urmare a nominalizarii lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei, Mircea Dumitru iși anunțase…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Bogdan Mindrescu, a demisionat, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. "Directorul Companiei Aeroporturi Bucuresti a demisionat", au spus acestea, precizand ca nu a fost mentionat motivul. Pe data de 1 februarie…

- Partidul Național Liberal va depune marți moțiune simpla pentru demiterea ministrului care a taiat salariile, Lia Olguța Vasilescu. Motivul este taierea salariilor in sistemul public, deși au fost anunțate majorari. Cel mai șocant caz este al p...

- Lordul Michael Bates: „As vrea sa imi permiteti sa imi exprim scuze sincere fata de baroneasa Lister, pentru nepolitetea de a nu fi la locul meu pentru a-i raspunde la o intrebare intr-o chestiune foarte importanta, la inceputul sesiunii de interpelari. Sunt profund rusinat pentru ca nu am fost la locul…

- Directorul artistic al Operei din Iasi, Cosmin Marcovici, si-a dat demisia. El a facut anuntul pe Facebook. "Dragii mei. Astazi 29.01.2018 mi-am prezentat DEMISIA din functia de Director General Adjunct al Operei Nationale Romane Iasi. Multumesc colegilor pentru sustinere si pentru toate lucrurile frumoase…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- – acesta și-a prezentat demisia in fața Consiliului de Administrație al companiei Postul de director general al Companiei Regionale de Apa Bacau ramane vacant dupa ce Ioan Bejan și-a depus demisia. Se pare ca gestul l-a facut in fața membrilor Consiliului de Administrație ai companiei. Contactat telefonic,…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- Vali Riciu, consilierului ministrului de Interne din Guvernul Tudose, Carmen Dan, a anunțat marți seara ca iși va da demisia din funcția pe care o deține. Decizia acestuia vine intr-un context și așa tensionat dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD de luni in care premierul Mihai Tudose și-a…

- Valentin-Alexandru Jucan a demisionat, marti, din calitatea de membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), anuntandu-si decizia public. Jucan l-a informat pe presedintele CNA cu privire la decizia sa si spune ca demisia intra in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie. “Proiectele personale…

- „Astazi, 16 ianuarie, am informat președintele Consiliului Național al Audiovizualului – C.N.A. în legatura cu decizia mea de renunțare la calitatea de membru al Consiliului. Decizia intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie, a.c. Pâna la finalizarea…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul, intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Mihai Tudose si-a inaintat demisia Mihai Tudose si-a înaintat demisia din functia de prim-ministru dupa ce Comitetul Executiv al PSD a decis luni sa îi retraga sprijinul politic. Hotarârea a fost adoptata cu 60 de voturi "pentru", 4 abtineri si 4 voturi "împotriva".…

- Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier, in fața unui Comitet Executiv al PSD care i-a cerut vehement acest lucru. Gestul prim-ministrului a fost urmat de demisia de onoare a vicepremierului buzoian Marcel Ciolacu. Conform postului tv Antena 3, la ieșirea din sediul PSD, ex-premierul Tudose…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu ia in considerare sa demisioneze, desi „orice membru de Guvern este remaniabil”, transmite News.ro . Intrebat luni, la o conferinta de presa prilejuita delansarea presedintiei bulgare la Consiliul UE, daca considera ca postul sau…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu intentioneaza sa îsi dea demisia din Executiv, iar situatia politica actuala nu afecteaza activitatea ministerului sau. Melescanu a fost întrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile…

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM, a propus, joi, solicitarea unei liste, care ar fi fost depusa la Parlament, ce ar contine numele magistratilor acoperiti.Citeste si: Mihai Tudose a INFURIAT Organizatia de Femei a PSD dupa scandalul cu Carmen Dan: 'S-a incercat UMILIREA…

- Olandezul Camiel Eurlings, tinta unor critici pentru violente conjugale, a demisionat din functia de membru al Comitetului International Olimpic (CIO), a anuntat vineri acest fost ministru si fost patron al companiei aeriene KLM. ''Cu mare tristete demisionez din calitatea de membru al CIO,…

- Ministrul peruan al apararii, Jorge Nieto, a demisionat miercuri in semn de protest dupa gratierea acordata de seful statului, Pedro Pablo Kuczynski, fostului presedinte Alberto Fujimori, condamnat pentru crime impotriva umanitatii, relateaza AFP. "Da, a demisionat", a declarat pentru…

- Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate, se arata intr-un comunicat oficial al ministerului. "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare,…

- „Prin prezenta, va aduc la cunoștința ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitații in calitate de ministru. Prin urmare, prin prezenta, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in cadrul Ministerului Apelor și Padurilor pe motiv de sanatate. Apreciez conlucrarea deosebit…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari social-democrați referitore la abuzul in serviciu este „pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid.

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…