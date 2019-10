Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a fost numit președinte interimar al organizației de Tineret a PSD, intr-o intalnire de Comitet a liderilor social-democrați, luni, la sediul partidului din Kiseleff, au declarat surse politice pentru Mediafax.

- Totodata, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa in functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Cluj."Un subiect abordat in cadrul CExN a fost cel referitor la Consiliul National, unde am nominalizat presedinte interimar pe senatorul Ionut Vulpescu. Un alt subiect abordat…

- Radu Moisin, acum în vârsta de 36 de ani, se casatorește cu Oana Rozor, o femeie cu 10 ani mai tânara decât el, fiica Mihaelei Rozor, șefa PPU Cluj. Radu Moisin a fost desemnat primar interimar la vârsta de 28 de ani, dupa ce primarul Sorin Apostu a fost arestat…

- Structurile PLUS sunt in continua extindere, fiind deja constituite cinci comunitati in municipiul Baia Mare si doua in mediul rural, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, presedintele Organizatiei judetene a partidului, Florin Barbur, potrivit Agerpres."In municipiul Baia Mare o sa…