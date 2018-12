Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a hotarat sa organizeze ședința in care va fi aprobata Ordonanța de Urgența privind supra-taxarea mediului privat maine seara, dupa ora 18.30, cand bursa este deja inchisa. Dupa aceea urmeaza cinci zile libere, avand in vedere ca a fost facuta punte intre week-end și Craciun.

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a acuzat Guvernul și PSD ca au inconjurat cladirea Parlamentului Romaniei cu forțe de ordine, cu prilejul dezbaterii moțiunii de cenzura. Motivul ar fi, in opinia sa, faptul ca liderii PSD se tem sa discute cu oamenii. Intr-un discurs vehement, adresat de la tribuna…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci lanseaza un atac fara precedent la Guvernul PSD-ALDE, dupa ce Eugen Teodorovici a promovat o ordonanța de urgența care va duce Romania in recesiune economica. „ Dupa ce Eugen Teodorovici a prezentat ieri seara textul celei mai nocive ordonanțe de urgența emise vreodata de…

- Guvernul va da o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codului Penal si Codul de Procedura Penala, modificate de Comisia Iordache. Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale. Premierul Viorica Dancila a anunțat luni, la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD, ca s-a decis…

- Florin Roman, deputat și vicepreședinte al PNL, spune ca actuala coaliție la putere a indatorat, de la preluarea guvernarii, mai puțin de doi ani, 20 de miliarde de euro. Asta ar insemna ca fiecare roman este indatorat, din cauza PSD-ALDE, cu 1.006 euro. „In ultimii doi ani, guvernul de stanga PSD-ALDE…

- Deputatul PSD si presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Florin Iordache, a vorbit joi despre Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern pe legile Justitiei, declarand ca „din cate stie, Parlamentul si Guvernul sunt singurele institutii care pot interpreta o lege”, sugerand astfel ca CSM…

- Guvernul a adoptat in sedinta din aceasta saptamana o ordonanta de urgenta prin care se operationalizeaza sectia speciala in cadrul Parchetului General care va ancheta cauzele cu magistrati, sectie prevazuta in Legea 304 privind organizarea judiciara, prima promulgata de presedintele Iohannis. Deputatul…

- Discuția privind ordonanța de urgența a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a ședinței de guvern. Astfel, predarea limbii romane in invatamantul primar in limbile minoritatilor nationale se va face de catre cadrele didactice de la clasele respective, nu ...