Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor parintilor copiilor cu cerinte educationale speciale se regaseste in Propunerea legislativa pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, ce a fost inregistrata recent la Senat pentru dezbatere. Proiectul de…

- Proiectul fusese respins inițial, mai fiind nevoie de doua voturi pentru a trece. Liderul deputaților PSD a cerut reluarea votului, susținand ca au fost deputați in sala care ar fi votat dar nu apar pe lista de vot. La reluarea votului, proiectul a trecut. S-a creat rumoare in sala și s-a auzit strigandu-se…

- Furnizorii de energie electrica ar putea fi obligați sa citeasca lunar contorul pentru clientii casnici, prevede o propunere legislativa depusa la Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012 a fost inregistrata la Senat…

- Un numar de 28 de parlamentari au depus in Senat un proiect de lege potrivit caruia șoferilor prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice li se poate impune sa conduca timp de 180 de zile doar mașini in care se monteaza un aparat care oprește motorul cand detecteaza alcool in aer, scrie Mediafax.Propunerea…

- Pentru propunerea legislativa pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, initiata de un grup de deputati PSD, s-a implinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere si vot in Senat, ca prima Camera legislativa sesizata.…

- Curtea Constitutionala va lua in discutie, astazi, propunerea legislativa de revizuire a legii fundamentale care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Actul normativ a fost adoptat, saptamana trecuta, de Senat. Reamintim ca un referendum pentru redefinirea…

- Deputatul PNL Brașov, Mara Mareș, a prezentat astazi, intr-o conferința de presa, ce ințiative legislative au stabilit liberalii ca fiind prioritare pentru activitatea din Parlament. 1. Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea…

- "Prima masura pe care am propus-o din pachetul de sustinere a familiei s-a materializat printr-o propunere legislativa pe care am depus-o saptamana trecuta la Camera Deputatilor. Propunerea este de majorare a cuantumului alocatiei cu 50% pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-2 ani, care vor beneficia…